Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entra en prisión un ladrón reincidente tras más de un centenar de robos

Los agentes comprobaron que el delincuente, además de sustraer efectos personales, utilizaba tarjetas robadas para realizar compras fraudulentas

Un vehículo patrulla de la Nacional durante un operativo. | MARISCAL/EFE

Un vehículo patrulla de la Nacional durante un operativo. | MARISCAL/EFE

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Un conocido delincuente de Avilés, especializado en robos en el interior de vehículos, al que se le atribuyen más de un centenar de hechos delictivos, ha entrado en prisión. El individuo había sido detenido en 23 ocasiones durante este año por hurto en interior de vehículos, robo con fuerza y estafa con tarjeta sustraída, tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local.

Durante la última semana de octubre, la ciudad registró un notable incremento de robos en vehículos, cometidos mediante fractura de cristales, forzando cerraduras o aprovechando despistes de los propietarios. Ante esta situación, se activó un dispositivo policial destinado a localizar al autor o autores y recuperar los efectos sustraídos, centrando las pesquisas en las zonas más afectadas sin descartar otras líneas de investigación.

Las diligencias dieron resultado cuando los agentes pudieron identificar al responsable: un delincuente habitual conocido por su amplia trayectoria delictiva. Fue detenido el pasado 30 de octubre por efectivos de la Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, justo después de cometer un nuevo robo en la avenida de San Agustín.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional permitieron comprobar que, además de sustraer efectos personales del interior de los vehículos, utilizaba las tarjetas bancarias robadas para realizar compras fraudulentas, principalmente de tabaco y otros artículos en comercios de la ciudad.

El detenido cuenta con 35 antecedentes previos por delitos contra el patrimonio y diversas reclamaciones judiciales. Tras la tramitación del correspondiente atestado policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, en funciones de guardia, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Recomendaciones

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar ser víctimas de este tipo de delitos: no dejar objetos de valor, tarjetas bancarias ni teléfonos móviles a la vista en el interior de los vehículos. Recomienda también comprobar siempre que el vehículo queda correctamente cerrado al estacionarlo, tanto en la vía pública como en garajes comunitarios.

23 detenciones en diez meses este año

Detenciones: el individuo arrestado el pasado 30 de octubre por la Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, ha sido detenido en 23 ocasiones durante este año, según la Policía Nacional, que activó un dispositivo especial para dar "caza" al supuesto ladrón. Antecedentes: el hombre acumula 35 antecedentes previos por delitos contra el patrimonio y diversas reclamaciones judiciales, de acuerdo al comunicado emitido por la Policía Nacional. Juzgado: Fue puesto a disposición del Juzgado número 3 de Avilés en funciones de guardia, que decretó su ingreso inmediato en prisión, en el centro penitenciario de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  2. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  3. El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
  4. El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
  5. La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
  6. Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
  7. Investigan a un conductor tras escapar de un control en Castrillón: circuló marcha atrás, hizo una glorieta en sentido contrario y no tenía carné
  8. La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos

IU, sobre la gestión del Valey en Castrillón: "Nadie asume responsabilidades"

IU, sobre la gestión del Valey en Castrillón: "Nadie asume responsabilidades"

Diez jornadas de mucho brillo y un punto a reforzar: el análisis del trabajo de Dani Vidal a los mandos del Avilés

Entra en prisión un ladrón reincidente tras más de un centenar de robos

La mitad de las bajas laborales, por problemas de salud mental

El Menéndez Pidal apuesta por la solidaridad de su alumando

Plantean trasladar al polígono de Maqua un parque de baterías: esta es la nueva instalación para el concejo de Gozón

Plantean trasladar al polígono de Maqua un parque de baterías: esta es la nueva instalación para el concejo de Gozón

Mónaco y Coaña, unidos por el Cantábrico en Salinas

Las inversiones hasta 2029 en el Puerto de Avilés: 72,8 millones para adaptarse al cambio climático, ampliar su zona operativa y avanzar hacia la descarboniación

Las inversiones hasta 2029 en el Puerto de Avilés: 72,8 millones para adaptarse al cambio climático, ampliar su zona operativa y avanzar hacia la descarboniación
Tracking Pixel Contents