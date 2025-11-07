¿Cómo de importante era el puerto de Avilés en la Edad Media? Un mapa del siglo XII confirma su pujanza

El "Kitab Ruyar" o "Libro de Rogerio" es una cartografía de todo el mundo conocido realizada por el cartógrafo musulmán Al-Idrisi para el rey Roger II de Sicilia entre 1140 y 1154. En esos mapas, que pretendían ser una guía eficaz sobre el comercio internacional de la época, el historiador Iván Muñiz acaba de encontrar lo que él considera "la cartografía más antigua que se conserva de Asturias".

El "Kitab Ruyar" no es una obra desconocida, pero sí es novedoso el enfoque que Muñiz viene aplicando desde 2020 de investigar Asturias no desde los documentos históricos producidos por los propios asturianos en su época sino desde fuera. "Cómo nos veían en el resto del mundo". La respuesta, a juzgar por la representación del "Kitab Ruyar" arroja mucha luz sobre Avilés. Ese puerto, marcado como hito importante en el mapa, indica, razona Muñiz, que era mucho más importante de lo que se consideraba hasta ahora, pues el documento más importante conocido era el del fuero de avilés, que es posterior.

Detalle del mapa. / Irma Collín

Iván Muñiz presentó las conclusiones de su investigación ayer en el Museo Arqueológico de Asturias, arropado por el Director General de Patrimonio, Pablo León, y por la directora de la institución, María Antonia Pedregal.

Las conclusiones de su trabajo, basado en salirse de las fuentes tradicionales y revisar documentación que había pasado "completamente desapercibida" hasta ahora, la expuso en una confererncia, titulada "El Mar de los Ingleses. Arqueología y cultura de las Cruzadas en la Asturias del siglo XII". Esa denominación, "El Mar de los ingleses" es la que Al-Idrisi utiliza para referirse al Cantábrico en su cartografía, muy cerca del "mar tenobroso", correspondiente ya con el paso al Atlántico.

El historiador Iván Muñiz aseguró ayer en el Museo Arqueológico que la presencia de Avilés en el mapa, transcrito como con el nombre de "dabila", así como la interpretación de la representación que allí se hace de la cartografía de la región, donde se puede identificar la ría de Tinamayor, Colombres y también toda la cordillera, es "transcendente para el conocimiento del pasado medieval de Asturias y su proyección mundial".