IU, sobre la gestión del Valey en Castrillón: "Nadie asume responsabilidades"

"Han pasado diecisiete meses desde su cierre y el Ayuntamiento sigue sin dar una respuesta eficaz a un problema que se ha agravado precisamente por la inacción y el desgobierno actual", denuncia Mar González, de Izquierda Unida de Castrillón, al respecto del Valey, el centro cultural del concejo. Esto llega tras sacar, por parte del Ayuntamiento, a licitación pública a redacción de un informe pericial para evaluar los daños y deficiencias del espacio. Dicho plan pretende identificar todos los problemas surgidos en el centro cultural castrillonense desde el fin de su construcción en 2010 hasta la ejecución de los últimos trabajos de renovación, como los desarrollados en 2024 en el sistema de climatización, ventilación y electricidad. Además, en el propio 2024 tuvo lugar la inundación por culpa de las lluvias desde la cual no se han vuelto a abrir las puertas del auditorio del Valey.

"Cabe recordar que el PP retrasó deliberadamente el inicio de las obras desde noviembre del 2023 a junio de 2024, pese a tener el proyecto listo para su ejecución con la excusa de que esto supondría un menor tiempo de cierre del centro cultural, engañando una vez más a los vecinos", señala González, que recuerda que "tampoco se ha ejercido una adecuada supervisión de los trabajos realizados, generando nuevas incidencias y manteniendo cerrado un equipamiento cultural esencial para la vida del concejo".

"El Partido Popular intenta ahora escudarse en un nuevo informe pericial como justificación a un desastre absoluto", afirman desde Izquierda Unidad, que califican como "inadmisible" que "tras tantos meses de cierre sin soluciones, nadie del equipo de gobierno haya asumido responsabilidades por esta nefasta gestión". "Esto no solo ha supuesto un perjuicio económico, sino también una pérdida cultural y social para Castrillón que a este paso, nos tememos que no podrá ser utilizado en prácticamente toda la legislatura", lamenta González. Por todo ello, desde el partido liderado por Yasmina Triguero exigen "transparencia, diligencia y responsabilidad, así como un compromiso real para que el Valey vuelva a abrir sus puertas cuanto antes, garantizando que los errores del pasado no se repitan".