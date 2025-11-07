Una de las mejores atletas de la historia de Avilés se lleva el premio especial "Tiempo de deporte"

Avilés es una ciudad donde el deporte ocupa gran parte de su actividad. Prueba de ello son los premios "Tiempo de Deporte", donde cada año se premia a varios de los deportistas o entidades que han conseguido diferentes hazañas durante la última temporada o a lo largo de su carrera. Una de las mejores carreras deportivas que tiene la ciudad es la de Alba García, atleta que se ha llevado el "Premio Especial" . En su palmarés como atleta destacan el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta y varias convocatorias con la selección, con la que se subió al podio en el Campeonato de Europa de campo a través de 2013. En 2015, cuando daba un nuevo giro a su carrera preparándose para el maratón con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río, una artritis reumatoide la obligó a abandonar el atletismo de competición. Ahora sigue fiel a su pasión, convirtiéndose en entrenadora de atletismo.

El jurado también ha decidido premiar, por sus grandes trayectorias en el mundo del deporte, a José Andrés Blanco, ciclista adaptado que compitió en las modalidades de ruta y pista y que ganó dos medallas en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000; Isabel Cortavitarte, judoka que Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Judo en los años 1982 y 1988; Francisco José Blanco, impulsor de la escalada deportiva en Asturias; y Fernando Fernández Núñez, exdirector deportivo de la Fundación Deportiva Municipal. Los galardones al deporte base se los ha llevado el club Óscar Fernández, dedicado al judo y a la lucha sambo, y Ana Sáez, que realiza natación artística.

Las menciones especiales fueron para el grupo cicloturista San Agustín, el Judo Avilés y el Llaranes por sus bodas de palta; para La Curtidora, El Navarro, el Valoe y el Avilés por sus ascensos de la pasada campaña; para Jorge Lorenzo por su participación como técnico ayudando en el último Eurobasket; para Yumey González por conseguir el oro por equipos, como seleccionadora, en el campeonato de Europa de Surf, para Abel Serdio por ganar la liga polaca de balonmano con el Orlen Wisla Plock y, además, participar en el Mundial con España; para María Schlegel por jugar con la selección en el Mundial de voleibol de Tailandia; para Nerea Teixeira por conseguir liderar el ranking nacional absoluto y ser la octava en el ranking munidal de kata cadete, a lo que sumó el campeonato del circuito mundial de karate (kata cadete) en Guadalajara y un quinto puesto en Croacia, además de ser subcampeona de kata cadete en el campoenato de países del Mediterráneo; para Nicolás de las Heras por su nuevo récord del mundo en categoría máster 60 en el Mundial de las 24 horas; y para Ricardo Solís y Marieta Álvarez, fotoperiodistas, por formar parte de la historia gráfica del deporte avilesino durante 25 años.