El Menéndez Pidal apuesta por la solidaridad de su alumando

"Sois la esperanza y el presente, os animamos a ser rupturistas y que defendáis a capa y espada la democracia, porque nos jugamos mucho", expuso ayer Juan Ponte, director general de la Agenda 2030 en Asturias, a los alumnos de Formación Profesional del instituto Ramón Menéndez Pidal. Él, junto a Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; y Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales y Cooperación, participaron en la inauguración de la vigésimo segunda edición del Foro Solidario del centro avilesino, en la que instaron a los jóvenes a reforzar su compromiso con la cooperación internacional y trataron de promulgar su interés en la solidaridad.

Ponte contó una anécdota que le sucedió utilizando el transporte público. "Me dijeron que el pin de la Agenda 2030, que lo llevo en la solapa de la chaqueta, era un elemento satánico", comentó. El mierense también destacó que "necesitamos la democracia para que haya relaciones de igualdad entre todas las personas, os animo a defenderla". "Hay partes de la cuidad que asumen que otras son un despojo, es algo que se debe parar", afirmó Ponte, que se mostró esperanzado con las nuevas generaciones.

"Espero que estas jornadas sirvan para despertar vuestro sentido de la solidaridad", reveló Coto, quien señaló que la "cooperación al desarrollo es un instrumento público, en el que participan instituciones y ONG, pero donde necesitamos que la ciudadanía se sume". "Asturias es una región muy solidaria, siempre lo ha sido", afirmó la gijonesa, quien se acordó de Donald Trump y su decisión de cerrar la agencia de cooperación internacional. "Esto ha derivado en una fuerte crisis", aseguró.

Por su parte, Medina subrayó que "queremos crear una conciencia crítica, que permita analizar la situación y haya herramientas para ver los problemas estructurales". "Las oportunidades que tiene una persona dependiendo de dónde nazca o su género varían muchísimo", criticó el avilesino, que aseguró que "la cooperación es un acto de justicia social, un compromiso político y ético". "La solidaridad es una forma de entender la vida, con ella colaboráis a construir un mundo más humano y elaborado", sentenció.