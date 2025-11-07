La mitad de las bajas laborales, por problemas de salud mental

La de las bajas laborales en el área de Avilés, con 55.000 trabajadores activos en la actualidad están relacionadas con problemas de ansiedad. Lo dijo este jueves Covadonga Gutiérrez Herrero, de la inspección médica del Sespa en Avilés en el marco de la jornada sobre condiciones de trabajo, inclusión y Salud Mental del Principado, celebrada en Oviedo. En Asturias, las bajas por salud mental no dejan de crecer. Según los datos más recientes, una de cada diez de esas bajas laborales están relacionadas con trastornos como la ansiedad o la depresión. Las más afectadas son las mujeres de entre 36 y 45 años. A nivel mundial, se pierden 12.000 millones de días de trabajo al año por problemas de salud mental. Y en España, más de 6,5 millones de personas conviven con un diagnóstico de ansiedad o depresión.