Muere en Illas el conocido profesor de meditación Ramón Leonato

Ha fallecido Ramón Leonato Domínguez, el director de la Sociedad Española de Meditación (SEM), con sede en La Peral, en illas.

Dejó el sector tecnológico, en el que había fundado varias empresas, por la enseñanza de la meditación hace más de treinta años

Tiene centenares de alumnos. Ha desarrollado cursos de meditación en centros escolares de Asturias, de España y de México. Y, además, ha llevado sus enseñanzas a la prisión de Asturias.

Leonato tenía 65 años -había nacido en Madrid en 1960-. Deja mujer y dos hijos. La despedida más íntima está señalada para esta tarde -a las 15.00 horas- en la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés.

El profesor de meditación se hizo cargo de la Fundación Internacional para el Desenvolvimiento Espiritual (IFSU), una organización que nació en 1976 de manos de Gururaj Ananda Yogi, que busca “abrir a través de las prácticas meditativas y espirituales la bondad latente que hay en la humanidad, abrir el corazón de la humanidad”. De hecho, era su presidente honorífico.

Resumió sus primeros años en el mundo en las páginas de este periódico: "Estudié en el British Institute. Terminé el Bachiller con 14 años, con lo cual empecé muy pronto la carrera. Con 19 años ya publiqué mi primer trabajo científico. Empecé estudiando Medicina. A mitad de Medicina me pasé a la Física porque la Medicina no me contestaba las preguntas que yo me hacía sobre las cosas. Y cuando la Física no me contestaba me pasé a la mística, como quien dice. Antes de terminar Física me casé y entonces empecé a trabajar. Es justo cuando empiezo a meditar. Estamos hablando de los años 80-81. Mi vida profesional, hasta que vengo a Asturias, fue en el sector de la alta tecnología. Trabajé primero en España. Luego, entre Estados Unidos e Inglaterra, estuve casi once años. Nosotros hicimos el primer sistema de seguimiento por GPS que se hizo en España. Estoy hablándote del año 94. Era para gestionar flotas de camiones".