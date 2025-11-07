Plantean trasladar al polígono de Maqua un parque de baterías: esta es la nueva instalación para el concejo de Gozón

La planta de almacenamiento energético denominada Tabiella H-Bess, con una potencia de 22 kV, situada en el límite de los concejos de Avilés y Gozón e impulsada por la sociedad Sarvolt, verá modificado su emplazamiento. Los promotores han trasladado, habida cuenta de la suspensión de autorizaciones urbanísticas para este tipo de instalaciones en suelos no urbanizables en Asturias, la posibilidad de llevarla al polígono de Maqua.

La tecnología de almacenamiento elegida para este proyecto es ion-litio. Más concretamente, la química elegida es la denominada LFP (con cátodo de fosfato de hierro y litio). Esta tecnología tiene un riesgo asociado mucho menor en lo relativo a incendios, dado que las celdas de esta tecnología sólo pueden causar humo, pero muy difícilmente prenden fuego, explican los promotores sobre un proyecto que se encuentra en fase de evaluación de impacto ambiental.

Esta instalación de almacenamiento energético tendrá un punto de acceso que se realizará o través de la carretera AS-328, que conecta Avilés con el Faro. El proyecto parte de la situación ideal de aprovechar en la medida de lo posible los caminos existentes en el entorno de la planta de almacenamiento, tratando de minimizar las afecciones por apertura de accesos, así como expropiaciones.

La parcela donde se contempla la instalación de la planta de almacenamiento se encuentra incluida en los límites del polígono industrial de Maqua. En la misma se localiza un depósito de agua en desuso, que será demolido. Esta circunstancia supone un aspecto positivo desde el punto de vista paisajístico, a juicio de los promotores de la instalación, ya que se eliminará un elemento actualmente vandalizado para dar paso a una infraestructura de nueva construcción.