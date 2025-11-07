Premio de las autoescuelas para Avilés, Valdés y Gijón
La cita se desarrolló en el Hotel Palacio de Avilés y sirvió para hacer balance del año a punto de finalizar.
El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, recogió anoche en la gala de entrega de los premios "Amigo Autoescuelas de Asturias" que organiza la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias.
El premio, en esta edición, se ha otorgado de forma conjunta a los ayuntamientos de Avilés, Gijón y Valdés.
La Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias fue creada el 2 de Febrero del año 1983, actualmente la forman unas 80 autoescuelas repartidas por todo el territorio asturiano.
