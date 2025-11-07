La Seronda de Avilés llena de folixa Hermanos Orbón

Con el parque del Muelle envuelto en un manto de hojas, la plaza de abastos acompañó en la bienvenida al otoño. Hermanos Orbón acogió la 22ª edición de la Seronda de Avilés, que continúa este sábado de la mano de la Federación d’Asociaciones Xuntanza de Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y la colaboración de La Plaza y Caja Rural de Asturias.

La inauguración oficial, este viernes, a las 19.15 horas, contó con la actuación de la Bandina Cuatrolán. Entonces ya estaba abierta la carpa instalada para la ocasión, donde la asociación cultural de Piniella ofrece música popular de chigre y productos de temporada: sidra, castañas, tortos... Hubo también una muestra de bailes y sones tradicionales con Xaréu d’Ochobre y Escontra’l Raigañu . El cierre estaba previsto con "Algaire".

Para el sábado la jornada llega también con música y danza. La actividad comenzará al mediodía, acompañando la música de la Bandina Rebulir de Galicia la apertura de la carpa y el chigre, a las 12.00 horas. A las 14.00 horas comenzará la comida popular, con pote de berzas y arroz con leche.

La tarde guarda un espacio para la infancia, que disfrutará de animación con el cuento "La seronda encantada: un cuentu bailláu pa la reciella", a las 17.00 horas. Después, la "Noche en danza" con Bandina Los Collainos (20.30 horas), Pandereteres de Rebulir –con taller de baile gallego– (21.30 horas) y el colofón final a cargo de Alba Gutiérrez & Ḷḷueñe (22.30 horas).