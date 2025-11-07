Vivienda adelanta en Avilés su plan para llegar a cero emisiones en 2050

Arquitectura cero emisiones. en apenas dos décadas y media: ARCE 2050. Ese es el nombre que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado a un nuevo y ambicioso proyecto que se puso en marcha este año y que próximamente, ante de que finalice 2025, saldrá a información pública: se trata, como avanzó este jueves en Avilés la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Mayte Verdú, de un trabajo que se sostiene en dos patas: por un lado, la modificación del código técnico de edificación y, por otro, la elaboración de un plan nacional de renovación de edificios "que nos va a marcar cuál es el camino a seguir para llegar a 2050 con todo el parque edificado con cero emisiones".

Se trabajará, precisó Verdú, en obra nueva: en este caso "todos los edificios nuevos serán en 2030 de cero emisiones". Y en rehabilitaciones: "Es un escenario hasta 2050 en el que progresivamente el parque se irá renovando de manera progresiva". En Avilés un ejemplo sería ya San José Artesano. Verdú ofreció este adelanto en el Centro Niemeyer, poco antes de la inauguración oficial del encuentro anual de la comunidad mundial "Passivhaus", y de la 17.ª Conferencia española "Passivhaus, el principal foro de edificación pasiva de habla hispana.

Ya durante la intervención inaugural, se explayó en el discurso: "La concentración de población en las ciudades ocurre al mismo tiempo que el cambio climático avanza. Podemos afirmar que las ciudades son un reflejo de nuestra sociedad y muestran lo mejor de nosotros, pero también tenemos que asumir desde las ciudades los retos que necesitamos resolver como sociedad. Y está claro que debemos actuar y hacerlo ya. En este sentido, desde la edificación, desde la arquitectura, desde la construcción tenemos instrumentos muy importantes para regenerar nuestras ciudades y nuestra manera de habitar el mundo". Dijo Verdú que "la clave no está en que dejemos de construir sino en que nuestros edificios dejen ser un problema y comiencen a ser una solución". Señaló que el parque edificado en España "es muy ineficiente".

La zona expositiva del congreso. | MARA VILLAMUZA

Dedicó también Verdú unas palabras al Plan estatal de vivienda, que está ahora mismo en negociación y en información pública: Está prevista, dijo, la inversión de 7.000 millones de euros, donde un 30% de esa aportación conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas se destina a la mejora del consumo energético. En total se intervendrá en más de 260.000 viviendas.

Consenso

Consenso entre las fuerzas políticas y colaboración público-privada fueron las dos ideas que lanzaron ayer los participantes en la inauguración de la 17ª Conferencia Española Passivhaus que tuvo lugar en el Centro Niemeyer. La presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), Concha Uría, fue la encargada de abrir un acto que pretende dar a conocer los beneficios de construir bajo los estándares Passivhaus: "Somos muy ambiciosos, queremos que haya más viviendas certificadas. Porque es más eficiente energéticamente, es sostenible y sabemos cómo hacerlo".

En este sentido, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno de España, Mayte Verdú, y el senador y secretario de Vivienda en el comité ejecutivo del PP, José Ramón Díez de Revenga, mostraron, en torno al futuro de la vivienda y la necesidad de caminar hacia un tipo de construcción sostenible, más puntos de coincidencia que de fricción.

Ciudad en reinvención

Cerró el acto la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien agradeció a los organizadores haber elegido precisamente la sede del evento en una ciudad "que se ha tenido que reinventar desde finales del siglo XX. Ha sido una ciudad muy resiliente, tuvimos una industria muy contaminante que dejó una huella profunda y dolorosa, y hemos tenido que abordar nuestra transformación en una industria basada en la innovación, el conocimiento y la transformación energética", explicó.

Estuvo en Avilés también el consejero de Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que se comprometió con la vivienda pública en cuando al modelo de construcción passivhouse: "No puede quedar al margen para que las personas que viven en ellas tengan mejor calidad de vida". Destacó que se han terminado unas viviendas en Sobrescobio ya dentro de los estándar passivhuse y "es un compromiso que tenemos, utilizar en la obra pública materiales de calidad". "A veces escucho quejas de que la vivienda que nosotros licitamos es cara y no es cara sino que empleamos los materiales que la Unión Euopea exige ya y eso, evidentemente, se traslada a las cuentas", concluyó desde el Centro Niemeyer.

Concha Uría, presidenta de la Plataforma Passivhaus, anunció, al finalizar la inauguración de esta conferencia, que la 18.º Conferencia Española Passivhaus se celebrará en Logroño el próximo año. Por parte del Gobierno riojano acudió César Sarabia, director general de Espacio Público y Actividades. La edición que hoy se inauguró en el Centro Cultural Niemeyer de Avilés cuenta con la asistencia de más de 500 profesionales del sector, además de público en general, y una veintena de expositores temáticos de empresas especializadas e instituciones. Además, a lo largo de los tres días, hasta el sábado, se ofrecerán conferencias y visitas a edificios construidos en el Principado bajo el estándar Passivhaus.