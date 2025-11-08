Los avilesinos que crean vivienda con cero consumo energético: "Es una opción en auge"

«Este tipo de construcciones, que ahora parecen novedosas, dentro de diez años será lo más normal. Las normativas europeas son cada vez más exigentes y se está tirando más para esta dirección», vaticina Iván Duque, una de las dos «patas» –junto a Alicia Zamora– del estudio de arquitectura «Duque y Zamora». Estos avilesinos protagonizaron una de las sesiones del congreso nacional de la Plataforma Española Passivhaus bajo el título «Rehabilitación enerPHit para alojamiento turístico rural en Asturias». Duque y Zamora hablaron de algunos trabajos sobre construcción eficiente que han realizado a lo largo de su carrera. «En este caso hablamos de unos apartamentos turísticos en Infiesto, que están en proceso de certificación, y en los que, aunque se partía de una rehabilitación en la que se reutilizó parte de la piedra que ya había, fue prácticamente obra nueva», señala Duque.

«Desde que empezamos a hacer este tipo de construcciones ha habido un crecimiento exponencial, con los años ha avanzado mucho», apunta el avilesino, cuya especialidad son las viviendas unifamiliares, aunque indica que ya se están haciendo bloques de viviendas en Oviedo que cumplen con la certificación Passivhaus, esto es que el consumo energético es casi mínimo. Una tendencia en auge. «La inversión inicial suele ser un 7% mayor a la de comprar una vivienda normal, pero a la larga compensa. Estas viviendas tienen un ahorro de un 90% respecto a una vivienda convencional», asegura el avilesino, quien también destaca que «una de las partes que más se cuida es el confort interior».

Eso sí, estas viviendas no son iguales en Asturias que en Sevilla. «Antes de ponerte a hacer nada debes recabar los datos climatológicos de la zona, para que, a través de soluciones arquitectónicas, puedas solucionar todo», explica Duque, quien también firma junto a Alicia Zamora una vivienda en Mallorca donde el principal problema era el sobrecalentamiento en verano, algo que en Asturias no cobra tanta importancia. «Aquí cuidamos más la demanda de calefacción», sentencia.

Cierre de la conferencia nacional de Passivhaus

Una defensa: construir mejor para ahorrar energía. Esta es una de las ideas principales que lanzó la Plataforma Española Passivhaus (PEP), que clausuró ayer en Avilés su 17ª Conferencia nacional, con la asistencia de 500 profesionales del sector y una veintena de expositores especializados. Concha Uría, presidenta de la plataforma, se mostró muy satisfecha con el balance de la Conferencia, que ha resultado «muy enriquecedora» para los profesionales, un conocimiento compartido que aporta mucho a la edificación y, por lo tanto, beneficia a los ciudadanos.

En cifras: una vivienda construida bajo la certificación Passivhaus puede llegar a consumir hasta un 10% de la energía que consume una convencional. Y eso sin contar con la instalación de energías renovables como paneles fotovoltaicos. En este otro caso, «el coste puede ser cero, incluso recargando en casa la batería de un coche eléctrico», según señaló Luis Fernández, vocal de Comunicación de la PEP. Certificar, puntualizó el vicepresidente de la plataforma, José María Dobrito «no sólo no es un coste, sino que supone un ahorro al garantizar que las condiciones en las que se construye son óptimas".