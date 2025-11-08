¿Buscas coche y estás en Avilés este fin de semana? La oferta de la feria Stock Auto al detalle (y la apabullante cifra de ventas de la pasada edición)

La Stock Auto de este año es una feria del vehículos usado tan tradicional que ha llegado a su décimo quinta edición. Ayer abrió a mediodía. Lo hizo con veintitrés empresas que llevaron al pabellón de La Magdalena 350 vehículos de treinta marcas diferentes con un objetivo: darle un meneo al negocio de vender coches usados. "Este tipo de ferias, la verdad es que están muy bien", explicó Pedro Blanco, vendedor de Triocar, con Mini y BMW en el set. "Son vehículos seminuevos con, como máximo, cuatro años y siempre menos de 100.000 kilómetros. Coches muy actuales que salen de los concesionarios", añadió el vendedor.

Blanco atendió a las autoridades que ayer inauguraron el encuentro comercial. "Para nosotros es un orgullo tener un pabellón como este", apuntó Raquel Ruiz, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés, que fue quien encabezó la comitiva junto al presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González. "Una feria como esta, en esta fecha antes de la Navidad, genera un flujo de visitantes muy importante", insistió Ruiz.

Pedro Blanco insistió en esta idea: "El mercado de coches usados es cierto que está en auge, sobre todo si se trabaja como lo hace nuestra marca, que es con vehículos de categoría y de calidad, y sobre todo de garantía: la gente lo que busca hoy es seguridad". Y subrayó: "Este tipo de ferias ayudan a elevar el número de ventas. Sin duda. Es un apoyo extra al mes en el que se hace la feria. Aquí viene mucha gente, y bueno, ojalá compraran todos, ¿no? Pero bueno, algunos compran, otros no, pero se van con la idea, con el modelo en la cabeza".

Raquel Ruiz materializó esta circunstancia con números: el año pasado hubo más de 600.000 euros en ventas "en un único fin de semana". Así que, con estas cifras, el Ayuntamiento no tiene duda: "Nuestra idea es poder mantenerla a lo largo de los próximos años como lo estamos haciendo ahora", apuntó la concejala.

La Stock Auto acoge mañana domingo una reunión de vehículos históricos.