Corvera dedica el mes de noviembre a las artes escénicas

Corvera se prepara para vivir un intenso mes de noviembre dedicado a las artes escénicas, con una variada programación teatral que llevará a los principales espacios del municipio compañías y autores de referencia. La oferta cultural incluye producciones asturianas, propuestas para toda la familia, y espectáculos multisensoriales, consolidando a Corvera como referente del teatro en la comarca. Este domingo, 9 de noviembre, la Compañía "Teatro del Cuervo" representa "Destroyando", a las 19.00 horas en El Llar de Las Vegas. La siguiente obra también va a tener como escenario El Llar. Será "La que lió Caperucita", de la compañía cántabra "Macondo Teatro", que comenzará a las 12.00 horas. Esta representación se enmarca dentro de los actos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En total serán siete funciones que visitarán buena parte de los centros culturales del concejo.