Corvera dedica el mes de noviembre a las artes escénicas
Cultura oferta siete funciones en los principales centros culturales del concejo
C. J.
Corvera se prepara para vivir un intenso mes de noviembre dedicado a las artes escénicas, con una variada programación teatral que llevará a los principales espacios del municipio compañías y autores de referencia. La oferta cultural incluye producciones asturianas, propuestas para toda la familia, y espectáculos multisensoriales, consolidando a Corvera como referente del teatro en la comarca. Este domingo, 9 de noviembre, la Compañía "Teatro del Cuervo" representa "Destroyando", a las 19.00 horas en El Llar de Las Vegas. La siguiente obra también va a tener como escenario El Llar. Será "La que lió Caperucita", de la compañía cántabra "Macondo Teatro", que comenzará a las 12.00 horas. Esta representación se enmarca dentro de los actos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En total serán siete funciones que visitarán buena parte de los centros culturales del concejo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos
- Europa tiene un ejemplo de la cría equina deportiva en Gozón: así es la ganadería que apuesta por las 'madres, por las yeguas