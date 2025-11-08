El Dragon Boat, una "celebración de la vida" que conquista Corvera

El Dragon Boat ha vuelto a ser el gran dueño de las aguas del embalse de Trasona. El espacio corverano ha vuelto a acoger una competición de esta modalidad al no tener el embalse de Tanes, en Caso, el nivel de agua suficiente como para garantizar las mejores condiciones ni para el desarrollo de la competición ni para la seguridad de los participantes.

La regata contó con la participación de clubes y palistas en las categorías Mixta, Femenina y BCS (Breast Cancer Survivors), ofreciendo un espacio de participación inclusiva y de promoción del deporte para todos los públicos. Las tripulaciones estaban formadas por doce palistas, un timonel y un tambor, que compiten al ritmo de la coordinación y la fuerza colectiva.

Además de su componente competitivo, la regata ADN que se celebró ayer tiene un fuerte carácter social y solidario. En la categoría BCS, las protagonistas son mujeres supervivientes de cáncer de mama, que a través del deporte encuentran una forma de empoderamiento, bienestar y compañerismo. "Esta regata es mucho más que una competición; es una celebración de la vida, la fuerza y la unidad que caracteriza al barco dragón", apuntan desde la propia federación.

La jornada concluyó con la entrega de premios y un encuentro entre los equipos participantes en un ambiente festivo, algo que ha caracterizado desde los inicios a este tipo de competiciones. A la competición asistió, además, Manuela Fernández, directora general de Actividad Física y Deporte.