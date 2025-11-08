Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eficiencia energética, diseño e innovación, las señas de identidad de Adersa

La empresa avilesina de rehabilitaciones y soluciones arquitectónicas apuesta por el sistema S.A.T.E en uno de sus últimos proyectos, un material que optimiza el aislamiento de la vivienda

Por la izquierda, Manuel Cabrera, jefe de obras, Noelia Martínez, administradora, Diego Castellano, arquitecto, Jesús Riol, aparejador, José Ángel Fernández, gerente de Adersa y José María Delgado, presidente de la Comunidad / Pablo Solares

L. L.

Nueva imagen y mayor eficiencia energética. Gracias a esta combinación se ha conseguido un espectacular resultado en uno de los edificios ubicados en la calle Vetusta, en Avilés. Concretamente el situado en el número 4, que ahora luce un aspecto renovado y dispone de un mejor aislamiento térmico completo de su envolvente de la fachada, rehabilitada con sistema S.A.T.E. Además, también fueron sustituidas las ventanas con carpinterías exteriores de PVC cortizo y acristalamiento climalit.

Gracias a esta intervención, el edificio dispone ahora de una nueva clasificación energética que hace que sus residentes reduzcan la demanda de consumo, además de contar con nuevas prestaciones en el interior de la vivienda. Todo esto dota a las viviendas de una mayor salubridad.

En cuanto a la nueva clasificación energética, se ha conseguido pasar de un nivel G en consumo de energía primaria no renovable a un nivel E, óptimo para la zona climática en que se encuentra el edificio.

Imágen de la fachada rehabilitada por Adersa / Cedida a LNE

Por otro lado, este proyecto se ha llevado a cabo al amparo del programa de subvenciones del entorno residencial San José Artesano Buenavista, Ayuntamiento de Avilés 1328/2024, en relación con los programas de ayuda en materia de rehabilitación energética residencial y vivienda social del plan de transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea -next generationeu.

En cuanto a las empresas intervinientes, la rehabilitación fue acometida por Adersa como constructora principal, Pintavi, suministrador sate beissier, Andamios Amago, Avilesina del aluminio, ventanas, Rocasa y Big mat Avilés (almacenes suministradores teja y varios), Hidroterm, instalador homologado de sistemas de gas, Oficiales S.A.T.E y oficios: Luis Gabriel Álvarez, Ricardo Martínez, Jorge Álvarez Villar, Andrés Serano, Kyril Ivanvo, Ángel Luis Cuenca, Manuel Viña, Fernando Menéndez, Rubén Suárez, (personal Adersa).

Exterior del edificio intervenido por Adersa / Cedida a LNE

También formaron parte del proyecto el jefe de obras Manuel Cabrera Vargas, el arquitecto Diego Castellano Martínez, el aparejador, Jesús Riol Alonso, la administradora Noelia Martínez abogados y el presidente José María Delgado Alarcón.

Experiencia demostrada

Adersa es una compañía familiar, de segunda generación, en cuanto al recorrido de su experiencia profesional.

Su equipo de trabajo consta de cuadros técnicos en arquitectura, ingeniería, y asesoría letrada.

El capital humano y la plantilla están compuestos por trabajadores residentes con amplia experiencia en construcción acreditada en obras de relevancia dentro del Principado de Asturias.

