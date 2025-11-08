Eficiencia energética, diseño e innovación, las señas de identidad de Adersa
La empresa avilesina de rehabilitaciones y soluciones arquitectónicas apuesta por el sistema S.A.T.E en uno de sus últimos proyectos, un material que optimiza el aislamiento de la vivienda
L. L.
Nueva imagen y mayor eficiencia energética. Gracias a esta combinación se ha conseguido un espectacular resultado en uno de los edificios ubicados en la calle Vetusta, en Avilés. Concretamente el situado en el número 4, que ahora luce un aspecto renovado y dispone de un mejor aislamiento térmico completo de su envolvente de la fachada, rehabilitada con sistema S.A.T.E. Además, también fueron sustituidas las ventanas con carpinterías exteriores de PVC cortizo y acristalamiento climalit.
Gracias a esta intervención, el edificio dispone ahora de una nueva clasificación energética que hace que sus residentes reduzcan la demanda de consumo, además de contar con nuevas prestaciones en el interior de la vivienda. Todo esto dota a las viviendas de una mayor salubridad.
En cuanto a la nueva clasificación energética, se ha conseguido pasar de un nivel G en consumo de energía primaria no renovable a un nivel E, óptimo para la zona climática en que se encuentra el edificio.
Por otro lado, este proyecto se ha llevado a cabo al amparo del programa de subvenciones del entorno residencial San José Artesano Buenavista, Ayuntamiento de Avilés 1328/2024, en relación con los programas de ayuda en materia de rehabilitación energética residencial y vivienda social del plan de transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea -next generationeu.
En cuanto a las empresas intervinientes, la rehabilitación fue acometida por Adersa como constructora principal, Pintavi, suministrador sate beissier, Andamios Amago, Avilesina del aluminio, ventanas, Rocasa y Big mat Avilés (almacenes suministradores teja y varios), Hidroterm, instalador homologado de sistemas de gas, Oficiales S.A.T.E y oficios: Luis Gabriel Álvarez, Ricardo Martínez, Jorge Álvarez Villar, Andrés Serano, Kyril Ivanvo, Ángel Luis Cuenca, Manuel Viña, Fernando Menéndez, Rubén Suárez, (personal Adersa).
También formaron parte del proyecto el jefe de obras Manuel Cabrera Vargas, el arquitecto Diego Castellano Martínez, el aparejador, Jesús Riol Alonso, la administradora Noelia Martínez abogados y el presidente José María Delgado Alarcón.
Experiencia demostrada
Adersa es una compañía familiar, de segunda generación, en cuanto al recorrido de su experiencia profesional.
Su equipo de trabajo consta de cuadros técnicos en arquitectura, ingeniería, y asesoría letrada.
El capital humano y la plantilla están compuestos por trabajadores residentes con amplia experiencia en construcción acreditada en obras de relevancia dentro del Principado de Asturias.
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos
- Europa tiene un ejemplo de la cría equina deportiva en Gozón: así es la ganadería que apuesta por las 'madres, por las yeguas