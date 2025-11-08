Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón

Un hombre ha fallecido este mediodía, al parecer por causas naturales, en la playa de San Juan, en el concejo de Castrillón, donde se encontraba en ese momento paseando.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía de Castrillón, que permanecieron en el arenal hasta pasadas las dos de la tarde, en tanto que se completaban las tareas de levantamiento del cadáver.

A las 12.40 horas se recibió comunicacion de 112 en el que se indicaba, a través de la llamada de un particular, que acababa de sacar de la zona más próxima al agua el cadáver de un varón de unos 70 años en la playa de San Juan.

La zona donde se produjeron los hechos / Miki López

Hasta la zona se trasladó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, del puesto de Piedras Blancas.

Al parecer, según los primeros testimonios, el hombre falleció de forma súbita.

El suceso causó cierta conmoción entre las personas que se encontraban en la zona disfrutando de la soleada mañana de sábado.

Tras certificar el fallecimiento del varón, se trasladó hasta la zona el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés y se activó el protocolo para proceder al levantamiento cadáver.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal en Oviedo para practicar la autopsia.