Festival solidario de Manos Unidas en la Casa de Cultura

La organización Manos Unidas organizó este viernes en la Casa de Cultura de Avilés su tradicional festival solidario con el lema "Compartir es nuestra mayor riqueza". La cita contaba con la colaboración y actuaciones del centro de danza Teresa Tessier y del grupo de canto "Amigos de Miranda" así como el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura. El precio de la entrada era de 7 euros, con la posibilidad de participar en la fila 0. Su anterior cita solidaria sirvió para recaudar fondos con el ánimo de facilitar el acceso a la educación a los menores de Chandrasekapuram, en la localidad de Nellore, en la India.