Javier Espinosa, corresponsal de guerra: "A los periodistas palestinos los han dejado de matar"

Los periodistas Javier Espinosa (Málaga, 1961) y Mónica García Prieto participaron en el Foro Solidario de Avilés, que estos días celebra su edición número veintidós. Hablaron los dos Palestina, del "apartheid" y del genocidio cometido por el Estado de Israel. Espinosa, que ha sido corresponsal de guerra en medio mundo, atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

- ¿Ha llegado la paz a Gaza?

-No, en Gaza no ha habido paz desde 1948 porque, como demuestra la historia, mientras que haya una ocupación, siempre habrá un movimiento de resistencia. Eso es una constante histórica. Pasó en España cuando nos ocuparon los franceses. Lo único que ha disminuido es el número de muertos. Pero sigue habiendo muertos casi a diario. La situación de Gaza es invivible: el 80-90% de Gaza está totalmente arrasada. Están viviendo en tiendas de campaña, sobre escombros y basura, sobre muertos que siguen enterrados porque hay miles de muertos todavía enterrados bajo los escombros que no han sido rescatados. Simplemente, ya le digo, lo que ha bajado es el número de muertos a diario.

-¿El "apartheid" lo montaron los israelíes al final de la Guerra a los Seis Días?

-El "apartheid" es un movimiento progresivo. Empieza a partir de la ocupación ilegal de 1967, que es cuando empiezan a construir las colonias dentro de Cisjordania. Conforme va avanzando la ocupación, van desarrollando una serie de medidas y de normas y de hechos sobre el terreno, como por ejemplo, carreteras separadas, carreteras para colonos judíos que no pueden utilizar los palestinos. Dan muchísimas más posibilidades a los colonos judíos de conseguir agua, electricidad. Tienen un sistema legal diferente: los colonos no están sometidos a la legislación militar, los palestinos sí. Básicamente lo que se hacía en la Sudáfrica del "apartheid". Y yo eso lo vi ya... Porque yo he vivido en Sudáfrica. Yo viví el final del "apartheid" en Sudáfrica.

-¿Ha cambiado la situación de los periodistas tras la tregua, es decir, se puede trabajar en Gaza?

-No, los periodistas occidentales independientes siguen sin poder entrar a Gaza. Ahora no sé cuál es la justificación, porque antes era que por nuestra propia seguridad. Ahora ya no sé cuál es. Y a los periodistas palestinos, bueno, los han dejado de matar de momento, pero eso no quiere decir que no lo puedan volver a hacer porque, ya le digo, lo único que se ha rebajado es el número de asesinatos.

-¿La entrada de camiones de alimentos también?

-Tenían que entrar 600 por día y creo que están empezando a llegar como 200. En una situación que ya es dramática: eran 600 antes de que empezase la ofensiva del 2023. Ahora ni se sabe cuántos necesitarían que dejasen entrar –1.000 o 2.000–, pero no los dejan entrar. Hay más productos. He hablado con gente de Gaza y sí, hay más productos, pero siguen sin dejar de entrar huevos: a la proteína no la dejan entrar. No dejan entrar proteínas, dejan entrar galletas, azúcar, ese tipo de cosas. Pero no dejan entrar materiales de reconstrucción, no dejan entrar palas excavadoras que permitan descubrí los cadáveres. Una situación catastrófica.

-¿Cómo es posible que los políticos de Israel y de Estados Unidos consideren que absolutamente todos los palestinos son terroristas?

-Israel ha sufrido una radicalización galopante que se ha perdido Occidente desde hace años de tal manera que mucha gente que era mínimamente racional ha salido del país porque no pueden soportar más vivir allí. Estamos hablando de que ya se critica no solamente a los palestinos como terroristas, esos son todos, sino a los propios judíos israelíes, que tienen una posición antisionista. Nosotros entrevistábamos a Itamar Ben-Gvir, al ministro de Interior Israel, cuando queríamos buscar un friki. Pensábamos: "A ver, ¿qué friki nos puede decir una locura sobre esto que ha pasado?". Entonces íbamos a este tío, que era un chaval que tocaba ahí el cuerno y nos decía cuatro disparates. Ese señor que era un friki, ahora el ministro de Interior de Israel. Y jefe de todas las prisiones, y jefe de la Policía, es decir, es un señor en la cúspide del poder. Esa radicalización no la hemos percibido en Occidente y ahora mismo...

-¿Porque van a lo suyo o porque vamos nosotros a lo nuestro?

-No, porque Occidente tiene ahí un problema con la percepción de lo que es Israel, porque nosotros tenemos el sentimiento de culpa de lo que pasó con los judíos, pero que no tienen que pagar los palestinos. Lo debería pagar a Alemania, que es la que cometió el holocausto, y después porque el proyecto sionista siempre fue un proyecto colonial europeo, todos los fundadores de Israel eran europeos, no eran de Palestina, todos venían de Hungría, de Alemania, o sea, eran judíos de nacionalidad europea. Y eso se apoyó por un país como Inglaterra.