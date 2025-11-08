Las Meanas acoge un taller sobre móviles
N. M.
Avilés
Cada día que pasa los móviles se convierten en una pieza más indispensable para estar conectado con la actualidad. Desde pagar la zona azul hasta comprobar las citas con el médico, todo pasa por esos dispositivos, aunque hay gente que, por diversas razones, sufre a la hora de utilizarlos. Por ello, el centro de mayores de Las Meanas, situado en la calle Cuba, acogerá durante la mañana de hoy, de 11 a 12 horas, un taller de manejo básico de dispositivos móviles. Los grupos de trabajo, para poder realizar una atención más personalizada, serán de ocho personas. , los sábados de 11.00 a 12.00, en grupos de 8 personas.
Para aquellos interesados que hoy no puedan acudir, este taller se celebra todas las semanas en la instalación avilesina.
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
- El grafitero corverano, nominado a mejor mural del mundo por una obra en San Juan de Nieva: '¿Ponemos Avilés en el top mundial?', anima el artista
- El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada
- Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: 'Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo
- La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: 'Me ha teletransportado a mi infancia
- La denuncia de los padres del colegio de Raíces porque sus hijos 'pasan hambre' en el comedor: 'Una barra de pan para más de diez alumnos
- Europa tiene un ejemplo de la cría equina deportiva en Gozón: así es la ganadería que apuesta por las 'madres, por las yeguas
Eficiencia energética, diseño e innovación, las señas de identidad de Adersa
Contenido ofrecido por Adersa