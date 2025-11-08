Las Meanas acoge un taller sobre móviles

Cada día que pasa los móviles se convierten en una pieza más indispensable para estar conectado con la actualidad. Desde pagar la zona azul hasta comprobar las citas con el médico, todo pasa por esos dispositivos, aunque hay gente que, por diversas razones, sufre a la hora de utilizarlos. Por ello, el centro de mayores de Las Meanas, situado en la calle Cuba, acogerá durante la mañana de hoy, de 11 a 12 horas, un taller de manejo básico de dispositivos móviles. Los grupos de trabajo, para poder realizar una atención más personalizada, serán de ocho personas. , los sábados de 11.00 a 12.00, en grupos de 8 personas.

Para aquellos interesados que hoy no puedan acudir, este taller se celebra todas las semanas en la instalación avilesina.