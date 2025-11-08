Más de la mitad de las viviendas de La Luz, alquiladas a jóvenes que residían en otros municipios

El Ayuntamiento de Avilés, a través de Ruasa, ha completado la adjudicación de las 30 viviendas en alquiler para jóvenes trabajadores menores de 35 años habilitadas en las antiguas residencias de maestros de La Luz, una actuación incluida dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) de Avilés, cofinanciada en un 80% con fondos Feder de la Unión Europea.

Las viviendas se han alquilado a personas menores de 35 años que han garantizado una solvencia económica suficiente para hacer frente al pago del alquiler y los gastos básicos. Más de la mitad de ellos residían en otros municipios.

Estas viviendas fueron rehabilitadas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes y atraer población a Avilés, en este caso al barrio de La Luz.

Origen de los inquilinos

Con el proceso de adjudicación ya completado, de las 30 viviendas, 16 han sido alquiladas a personas que residían en otros municipios y han elegido ahora Avilés para vivir: 13 llegan de otros concejos asturianos (6 de Corvera, 3 de Gijón, 2 de Oviedo, 1 de Peñamellera Alta y 1 de Navia) y 3 procecen de otras comunidades autónomas (2 de Madrid y 1 del País Vasco).

Los precios del alquiler oscilan entre los 350 y los 450 euros al mes, dependiendo del tipo de vivienda, e incluyen los gastos de mantenimiento tanto de la comunidad como de las revisiones de las bombas de calor individuales.

Tipología de la vivienda

Los tipos de vivienda, las unidades familiares que podían solicitar cada tipo de vivienda y los alquileres fijados para el primer año son: viviendas de 1 dormitorio con 40,95 metros cuadrados (6 viviendas) para unidades familiares de 1 o 2 miembros, cuyo alquiler es de 350 euros/mes; también hay viviendas de 2 dormitorios con 66,55 metros cuadrados (16 viviendas) para unidades familiares con 4 miembros como máximo, con un alquiler de 400 euros/mes; viviendas de 2 dormitorios en planta baja con 64,49 metros cuadrados (2 viviendas), para unidades familiares con un máximo de 4 miembros, uno de ellos con movilidad reducida en un porcentaje igual o superior al 33%, con un alquiler mensual de 400 euros y, por último, viviendas de 3 dormitorios con 91,17 metros cuadrados (6 viviendas), para unidades familiares de 3 o 5 miembros como máximo y un alquiler de 450 euros al mes.

Estas cuotas se actualizarán cada año conforme a la evolución del IPC, tal como prevé el artículo 18 de Ley de Arrendamientos Urbanos.

Máxima calificación energética

En el bajo de los edificios existe un cuarto trastero para cada vivienda, un cuarto compartido para bicicletas y, en dos de los edificios, una sala de lavandería de uso compartido para cada 15 viviendas equipada con lavadora y secadora y otra zona que los vecinos podrán destinar al uso que decidan.

Igualmente, las viviendas poseen la máxima calificación energética (nivel A). Cada piso dispone de una bomba de aerotermia individual para la producción de agua caliente y calefacción/climatización con suelo radiante. Disponen igualmente de ventilación mecánica con recuperación del calor. Al hacerse entrega de cada vivienda se ha facilitado a sus adjudicatarios información para la correcta gestión de la energía, de manera que se alcance la máxima eficiencia.

Próxima intervención en Versalles

El Ayuntamiento ha anunciado que "ya se trabaja" en la redacción del proyecto para rehabilitar otro antiguo edificio de viviendas para maestros, en este caso ubicado en la calle Pelayo, en el barrio de Versalles. Y proyecta, también a través de Ruasa, nuevas actuaciones de vivienda pública en La Grandiella.