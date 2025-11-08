El restaurante avilesino de alta cocina (especializado en hamburguesas premium) que estrena servicio de "take away": "Lo estabais pidiendo..."

Uno de los restaurantes más famosos de todo Avilés estrena servicio de "take away" (comida para llevar). Se trata de "La Caja del Pandora", el nuevo espacio en el que el reconocido chef local Alejandro Villa despliega todo su talento en la primera planta de la plaza de abastos de la ciudad (Plaza Hermanos Orbón), en lo que antes era "La Escuelina". El joven se hizo famoso con "El Pandora", el establecimiento de alta cocina que sigue regentando en la calle San Bernardo y que está incluido en prestigiosas guías como la Michelin y Repsol.

"Lo estabais esperando...", afirmó Alejandro Villa en redes sociales, donde anunció que todos los platos de "La Caja del Pandora", especializada en hamburguesas premium, se pondrán llevar ahora también a casa. Eso sí, el servicio de momento no llega directo al domicilio, hay que pasar a buscarlo por el local. Los pedidos se pueden hacer mediante el teléfono 985928106 en horario de 13.25 a 15.30 horas y de 10.45 a 22.30 horas en los días de apertura del restaurante. Es decir, de jueves a domingo. Los miércoles, "La Caja de Pandora" solo abre de tardes, mientras que los lunes y martes está cerrado.

Lo que te puedes llevar a casa

¿Qué incluye la carta de envío a domicilio? Principalmente, hamburguesas (son siete) más patatas trufadas y pollo frito, y tres tartas. Las hamburguesas son de alta cocina, por lo que su precio es alto: ronda los 20 euros. Aquí puedes consultar toda la carta.

La fama de Alejandro Villa

Villa comenzó su formación culinaria a muy pronta edad. Ni siquiera quiso hacer la PAU. Tuvo claro que lo suyo era la cocina y el éxito le vino pronto. Tras hacer prácticas en el Real Balneario de Salinas, el joven avilesino decidió lanzarse al mundo del emprendimiento, renovar una antigua cafetería y crear "El Pandora", convertido hoy en día en uno de los restaurantes con más fama de toda la comarca de Avilés.

Este año, concretamente el pasado mes de julio, Alejandro Villa empezó una nueva aventura, cogiendo las riendas del restaurante de la plaza de abastos, dándole un giro a su cocina, con una propuesta más informal y callejera, en la que la brasa y las carnes cobran especial protagonismo.