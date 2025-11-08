La Seronda en cifras: 200 raciones de berza, 30 kilos de picadillo
Decenas de personas participaron en la fiesta bajo un carpa en la plaza de abastos Hermanos Orbón, también con animación infantil
La Seronda de Avilés se puede contar de diferentes formas, y esta es con cifras: esta mañana se sirvieron doscientas raciones de pote de berzas y otras tantas de arroz con leche en una xinta popular ligada a la celebración del otoño en la plaza de abastos Hermanos Orbón. En la barra del bar instalada para la ocasión, entre tanto, salían tortos de picadillo de chorizo con huevo frito como si no hubiera un mañana: tenían veinte kilos de masa y treinta más de chorizo para hacer frente a las peticiones. Y se sirvió mucha sidra escanciada, en este caso, en incontables culinos que alegraron la tarde.
En la fiesta de la seronda hubo también mucha música. Actuó la bandina Rebulir de Galicia y se ofreció animación infantil –cuento "La seronda encantada"–. La noche se hizo en la plaza de abastos de Avilés con bailes y sones tradicionales. Esta prevista la actuación de la bandina "Los Collainos", las pandereteres de Rebulir (con taller de baile gallego) y concierto de cierre a cargo de Alba Gutiérrez & L. Lueñe.
Hasta la plaza se acercan algunos visitantes, y mucho público local. El espacio, protegido bajo una carpa, se transformó en un lugar donde disfrutar de música tradicional, baile, cantares popularesy costumbres como el amagüesto, la elaboración de sidra o degustación de productos asturianos, típicos de otoño. También se instaló un "photocall" que hizo las delicias del público menudo y adulto y algunos artesanos expusieron y pusieron a la venta sus productos: plata, jabones... Con todo, Avilés dio este fin de semana de noviembre por inaugurado el otoño.
