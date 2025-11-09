Arranca la pavimentación de Juan de Austria en Raíces, este lunes

Este próximo lunes, 10 de noviembre, comenzarán los trabajos de pavimentación de la calle Juan de Austria, en la localidad castrillonense Raíces Nuevo.

Los trabajos no requerirán interrumpir la circulación, aunque podrían afectar a la fluidez del tráfico al tener que deshabilitar uno de los carriles de circulación en tanto que avanzan los trabajos.

La empresa contratista se encargará de la señalización para regularizar el tráfico, con la colaboración de la Policía Local de Castrillón.

Las obras, adjudicadas a la empresa Pavitek S.L., se prolongarán hasta el miércoles 12 según el programa previsto por el contratista. Así, este lunes, en horario de 8.00 a 15.00 horas se realizarán trabajos de preparación y fresado del pavimento actual. El martes, de 08.00 a 18.00 horas, según el plan de obras, se procederá con las obras de asfaltado y señalización horizontal mientras que el miércoles 12, de 8.00 a 15.00, se harán remates de obra.

Los trabajos permitirán reparar pavimentos deteriorados, puesto que los baches en la calzada había sido motivo de queja vecinal.