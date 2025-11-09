Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir

¿Buscas casa en Avilés? Una tarea que encanta a unos y que puede resultar tediosa para otros. Encontrar la casa que nos gusta o es una tarea sencilla dado que tenemos qué ver que barrio se ajusta más a nuestros gustos, el tamaño que queremos, las reformas que haya que hacer y, quizá lo más importante, el presupuesto que estamos dispuestos a gastar.

Para hacer esta tarea más sencilla, el portal inmobiliario tucasa.com nos presenta un chollo que es de los que es mejor no dejar escapar. Se trata de un dúplex con 115 m2, 3 dormitorios, 2 baños y terraza.

Ubicado en una de las zonas más cosmopolitas de Avilés, a solo unos pasos del Parque de Ferrera, el polideportivo y las piscinas municipales, se encuentra este espectacular dúplex de 115m² construidos, en la sexta y séptima planta de un edificio moderno (año 2006), con orientación sur, tres ascensores y acceso directo al garaje subterráneo.

Tiene una distribución pensada para tu comodidad en la planta principal encontramos un amplio salón-comedor muy luminoso, con zona de teletrabajo o despacho. Cocina independiente totalmente equipada con muebles altos y bajos. Dormitorio doble ideal como habitación de invitados o para teletrabajar. Baño completo con ducha. Vestíbulo de entrada con armarios de almacenaje y escalera de diseño a medida que conecta ambas plantas.

Ya en la planta superior está el Dormitorio principal abuhardillado, muy amplio, con zona de almacenaje; el dormitorio doble con salida a terraza privada y un baño completo con bañera de hidromasaje.

Pero , ¿qué hace a este dúplex tan especial? Pues su luz natural todo el día gracias a su orientación sur y un diseño moderno y elegante, con acabados cuidados y detalles únicos como su escalera interior personalizada. Una terraza privada para disfrutar del aire libre sin salir de casa. Ideal para quienes buscan calidad de vida, sin renunciar a todos los servicios de una ciudad.

Tampoco hay que dejar pasar por alto su ubicación privilegiada: a solo 20-30 minutos de Oviedo y Gijón, a escasos minutos de playas como Salinas o San Juan de Nieva. Y es que este inmueble está en un entorno tranquilo, con todos los servicios: colegios, farmacias, supermercados, comercios, centro de salud, etc.

En cuanto a los detalles técnicos este dúplex dispone de calefacción y agua caliente sanitaria mediante caldera de gas natural nueva, suelos de tarima y gres, ventanas de PVC con doble acristalamiento climalit. También cuenta con una plaza de garaje amplia y trastero incluidos en el precio.

Este dúplex es mucho más que una vivienda: es un hogar pensado para disfrutar de la vida, en una ciudad con historia, mar, naturaleza y servicios. Perfecto tanto como residencia habitual, como para inversión o segunda vivienda. Y puede ser tuyo por 2690.000 euros, después de haber sido rebajado 10.000 euros.