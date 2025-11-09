Decenas de ciclistas honran a Nacho "el Vasco", fallecido en la carretera a Pravia
Los deportistas hacen un llamamiento "a la prudencia y la empatía" de los conductores
M. MANCISIDOR
Ignacio Suárez Cuesta, Nacho "el Vasco", perdió su vida sobre el asfalto, en la carretera que comunica Pravia con Soto, la AS-16. Apenas sin asimilar lo ocurrido, amigos y conocidos del veterano deportista quisieron rendirle ayer un homenaje a pocos pasos de donde ocurrió el fatal accidente. Un miembro del club de bicicleta "Lin de Cubel", de Pravia, glosó a Suárez Cuesta. Durante el homenaje se aprovechó para pedir "prudencia y empatía" a los conductores de vehículos con las bicicletas. En recuerdo de Nacho "El Vasco" hubo un minuto de silencio, y flores. Aunque domiciliado en Oviedo, vivía en Riberas (Soto del Barco) y era muy popular y querido en toda la comarca. Era miembro también del Club de Atletismo de Pravia (CAP), con el que participaba en competiciones de atletismo, duatlón y triatlón.
Los conductores que circulan con frecuencia por la AS-16 entre Soto y Pravia llevan ya años demandando mejoras en la vía. Allá por 2008 se planteó construir una autovía entre ambas localidades del bajo Nalón con un vial con dos carriles por sentido, pero el proyecto nunca se ejecutó.
