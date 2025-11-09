Un homenaje por aquellos "nervios subiendo Galiana": así fue el emotivo acto organizado por los antiguos alumnos del Carreño Miranda

"Los nervios que sentía cuando subía Galiana para ir al Carreño Miranda es algo que no se me olvidará en la vida", aseguró ayer la escritora y periodista María Teresa Álvarez. La candasina fue una de las protagonistas de los premios de la asociación de antiguos alumnos y profesores, que reconoció a tres de sus nombres más ilustres, además de repartir dos galardones a título póstumo y destacar el trabajo de dos de sus maestros. "La lista de personas ilustres es larga, el instituto va camino de los cien años y cada vez surgen más nombres", revela Bernardino Alonso, presidente de la asociación.

La distinción a Álvarez fue algo que se empezó a ‘cocer’ en la pasada Semana Santa, en la que la candasina fue la pregonera. "En los primeros compases de su discurso mencionó al instituto, y ahí fue cuando le hablamos de nuestra asociación", confiesa Alonso. "Yo no estudié como tal en el Carreño Miranda, lo hice por libre. Me preparaba en Candás y venía a Avilés examinarme", abunda la escritora, quien detalla que ese proceso lo hizo durante cuatro cursos.

"Quinto y sexto lo hice en una delegación del propio Carreño Miranda en Candás. COU lo estudié en el Menéndez Pidal, que de aquella era la rama femenina del instituto. No estuve directamente en clase, pero sí que he estado muy vinculada", detalla la periodista, quien tuvo palabras de cariño hacía una de sus profesoras, ya fallecida, Elisa Alonso. "Era una profesora de latín maravillosa". Junto a Álvarez también fueron distinguidos Santiago García Castañón, catedrático de Literatura Española en Western Carolina University; y Fernando Ovies, notario, ambos como antiguos alumnos. "Tengo muchos recuerdos, estuve del 68 al 75. En aquel entonces el Carreño Miranda estaba todo sin urbanizar, todo estaba embarrado, para ir a clase te ponías perdido", recuerda Ovies, quien guarda en su memoria con especial cariño los momentos del recreo. "De aquella no había ni bar. Un señor se ponía, con una tabla, a vender bocadillos sin parar", apunta.

A título póstumo la asociación decidió premiar a Geima Santos, exdirectora del coro del instituto y una mujer con un gran currículum en el mundo de las artes, y a Toso Muñiz, persona sin la que no se podría entender el prestigio que tiene en la actualidad la Atlética Avilesina. "Me pilló de sorpresa, pero estamos muy contentos", confesó Margarita Cuervo-Arango, su viuda, quien acudió al acto junto a su nuera Sandra Díaz. "Todo lo que sea un reconocimiento nos llena de mucha satisfacción", detalló.

En el apartado de antiguos profesores los premiados fueron Pablo Álvarez, que daba clases de Música, y Gregorio Cuervo-Arango, que hacía lo propio con las Matemáticas.