El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El PP de Castrillón salió ayer al pasado de las críticas de IU acerca de la gestión de la crisis del Valey, cerrado desde hace casi año y medio cuando una inundación durante las obras para reparar la cubierta acabó por dañar aún más el centro cultural. "La primera y gran negligencia ha sido la de los gobiernos de IU que no fueron capaces de reparar y exigir responsabilidades a la empresa constructora cuando se empezaron a producir filtraciones al poco de su inauguración tras la construcción durante esos gobiernos de la izquierda. Se realizaron algunas obras parciales durante esos mandatos que no resolvieron los problemas", defendió este sábado la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, quien insistió en que el gobierno local "heredó está situación así como la adjudicación de las obras pero sin haber comenzado".

Y agregó González-Nuevo que las obras que debían comenzar en el invierno del 2023 hasta el verano del 2024, manteniendo el centro cultural abierto, "precisamente para minimizar los riesgos de filtraciones por el mal tiempo invernal durante las obras", cuestión que no fue suficiente y se produjo una gran inundación en plena realización de las obras en el techo y el sistema de refrigeración y otras actuaciones. La portavoz del gobierno defendió que dicha inundación fue detectada en día feLa stivo por algunos concejales de su equipo "que colaboraron directamente en que no hubiera peores consecuencias aún". Asimismo, la edil relató que el gobierno del PP, desde entonces, se ha reunido varias veces con la empresa y ha exigido la "ejecución completa" de la obra y la reparación de todos los daños producidos, sobre todo en el auditorio y sistemas electrónicos. "Este proceso se complica por la exigencia y la participación de los seguros", aclaró sobre la dilación en el tiempo de este proceso. "Siempre se ha actuado en defensa de los intereses municipales, exigiendo la reparación de daños y la finalización completa y satisfactoria de la obra, que está pendiente de recepcionar, y ahora con ese fin se pide un informe completo de la situación del Valey para exigir y verificar esas actuaciones", aseveró González-Nuevo tras las críticas de IU.

La edil no entiende que se les acuse de negligentes "cuando lo fueron los sucesivos gobiernos de izquierdas encabezados por IU, que no supieron afrontar unas deficiencias, sobre todo en cuanto a filtraciones, que empezaron a ser detectadas poco después de la inauguración del centro cultural en 2010". Y señaló que, en medio de este "desgraciado proceso", desde el PP están afrontando "de la mejor manera posible" para el futuro del centro cultural y de los intereses de Castrillón la gestión de esas obras, "esperando que en pocos meses se pueda reabrir el auditorio y el centro cultural al completo".

Los populares recuerdan igualmente que la actividad cultural no se ha paralizado sino que "se ha mantenido, impulsado y desarrollado descentralizándola en varias localidades del concejo, gracias al esfuerzo de nuestra concejal de Educación y Cultura, Rosa Rubio, y los trabajadores del área".