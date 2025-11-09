El PP pide la dimisión del director del Centro Niemeyer

José Luis Costillas, que es el portavoz de Cultura del Partido Popular (PP) en la Junta General del Principado, reclamó ayer, en la plaza del Niemeyer, en Avilés, la dimisión de Carlos Cuadros, que es el gerente de la fundación que gestiona el complejo cultural de la ría.

"El Niemeyer, que debería ser el centro cultural de referencia de Asturias, sigue destacado por la nefasta gestión que se está realizando en él. Hace tiempo conocíamos el informe de la Sindicatura de Cuentas que detectaba las irregularidades en la tramitación de los contratos menores, un informe de una importancia que debía haber obligado al Principado de Asturias a activarse, en concreto tanto a la Consejera como al Presidente Barbón. Sin embargo, una vez más, lo que han hecho ha sido mirar hacia otro lado, han obviado completamente ese informe y las irregularidades se siguen sucediendo", explicó el diputado que lleva meses fiscalizando la gestión Carlos Cuadros al frente de la fundación.

"Hemos denunciado por activa y por pasiva esta situación, pero la Consejera no ha sabido dar respuesta a estas irregularidades, ni tampoco la propia comparecencia del director de tal modo que creemos que la única solución es la dimisión inmediata del gerente de este centro para nombrar un nuevo director que pueda abrir una nueva etapa en el Centro Cultural Niemeyer".

Entre las irregularidades que Costillas relacionó están "la tramitación de los contratos menores y los negociados sin publicidad". Dijo: "No se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas, ni técnicas ni se hace la negociación preceptiva por la ley, para ello siguen los contratos menores, pues hay reiteración de contratos menores para las mismas necesidades año tras año, fraccionamientos para evitar la publicidad y repetimos que han sido constatadas, no solo por nosotros, sino también por la Sindicatura de Cuentas".

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento, resumió: "Este centro nació como un referente cultural internacional y se ha quedado para reuniones de propietarios de comunidad. Eso no es justo con esta ciudad".