Representación avilesina en la capital del foie gras
Los del Yumay participaron en uno de los capítulos que se celebran en la localidad francesa de Saint-Sever
La Cofradía de los Jabotiers, de la localidad de Saint-Sever, en la Aquitania francesa, una de las entidades asociadas a la Federación de Cofradías Gastronómicas (Fecoga) y ayer contó con una representación avilesina de la Cofradía del Yumay, desde donde acudió Carlos Martínez Guardado para participar en uno de los dos capítulos que se organizan al año en esta localidad francesa, con motivo del Día del Foie-gras, como capital de este producto que es Saint-Sever.
La celebración tuvo lugar en el Claustro de los Jacobinos, momento que recoge la imagen junto a estas líneas donde aparece Guardado, segundo por la derecha.
