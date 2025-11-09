Estas son las innovaciones en las que trabaja el centro de I+D de Saint-Gobain en Avilés: vidrios de bajas emisiones y con propiedades revolucionarias

El centro de investigación más antiguo de la comarca "de los centros de investigación" es el de Saint-Gobain Cristalería: ya tiene más de cincuenta años. Comenzó su actividad cuando el laboratorio de Cristalería –que fue el departamento pionero– transformó su actividad de ámbito local.

Al nuevo centro le pusieron por nombre: AR&DC (Avilés Research & Development Centre) y lo que salía de él se explotaba, de una cierta manera, y en las épocas más dulces de la multinacional, en los centros de producción que la compañía tenía distribuidos por toda la península.

Nuevos productos

La compañía reconoce que en el centro de investigación de Avilés se han desarrollado vidrios con capas delgadas "para optimizar el aislamiento térmico de las ventanas". Esto lo han hecho investigando el depósito de capas delgadas en vidrio. Lo que se consiguió fue que esas "capas integradas en unidades de vidrio aislante" reduzcan "la transferencia de calor, mejorando la eficiencia energética en los edificios".

También han desarrollado "productos de control solar", una labor que ha crecido mediante "recubrimientos sobre el vidrio que optimizan la reflexión de la energía solar y la transmisión de luz natural, para mejorar las prestaciones y facilitar el ahorro energético de ventanas".

Los ingenieros de Saint-Gobain también han trabajado con "capas con nuevas funcionalidades", es decir, han investigado "capas sobre vidrio" para que aporten "nuevas funcionalidades al usuario (antimicrobianas, anti ensuciamiento o diseños estéticos) para satisfacer las demandas arquitectónicas de los edificios".

La compañía multinacional explica en el balance del ejercicio contable del año pasado que la actividad del AR&DC se centra "en el desarrollo de procesos y de productos innovadores con alto valor añadido en el sector del vidrio" de tal modo que desarrolla "ensayos y test para la introducción de materias primas que contribuyan a la descarbonización del proceso de fusión del vidrio". Y, asimismo, centra sus operaciones en "procesos y técnicas que permitan la recuperación de productos de vidrio, de proyectos de construcción y renovación para garantizar la economía circular".

Los técnicos del AR&DC también estudian la capacidad de reciclado que tienen las materias primas que explotan en la planta de Avilés y todo esto lo hacen desarrollando "la tecnología que optimiza la producción y la calidad de los productos".

En el mismo balance contable del pasado año, la compañía señala que la multinacional "innova para ofrecer a profesionales y usuarios soluciones que permitan rehabilitar y construir espacios más sostenibles, afrontando los grandes desafíos esenciales para la sociedad actual" y que esto lo hacen "liderando proyectos de innovación o formando parte de los equipos de desarrollo" , aportando "soporte técnico/científico incluida la propiedad intelectual" y "compartiendo el conocimiento/ competencias disponibles".

La investigación en el AR&DC tenía su eco tanto en el departamento de automóvil como el de construcción, sin embargo, el primero cerró en la primavera de 2024 de tal modo que la compañía tiene que reconocer que "la actividad de investigación y desarrollo [en el sector del automóvil] se ha reducido en 2024, alcanzando los 5,6 millones de euros de facturación" que supone 18,8 % menos que en el año 2023 y esto es así porque "el menor número de proyectos completados y validados para su facturación" es el que se dio durante 2024.

Formación

El AR&DC, dice la compañía, "colabora con organismos e instituciones de investigación nacionales e internacionales y de forma especial desarrolla actividades de I+D+i en el sector del vidrio con la estructura universitaria y tecnológica de Asturias".