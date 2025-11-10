Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana, participa en la clausura del Foro Solidario

El XXII Foro Solidario de Avilés, orientado a la reducción de las desigualdades, concluye esta tarde. Pero la programación se desarrollará a partir de las 10.00 horas, cuando se celebrará el III Encuentro escolar solidario dirigido a los centros de primaria y secundaria del municipio a cargo de la Asociación Los Glayus. Será en el auditorio de la Casa de Cultural.

Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se proyectarán fotografías sobre la exposición "Ellas deciden en Honduras", de Asamblea de Cooperación Por la Paz. Y en el Centro de Servicios Universitarios, en la calle de La Ferrería, habrá un diálogo a partir de las 19.00 horas. Partirá del título "Recreando desde las literaturas orales africanas" con Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana, premio nacional de literaturas africanas en 2019; y Vicente Montes Nogales, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de la Fundación El Pájaro Azul. A las 20.15 horas será el acto de clausura del Foro con la alcaldesa, Mariví Monteserín y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos. Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Gobierno del Principado, Beatriz González Prieto.

Además de exposiciones que se podrán visitar los próximos días, el Foro deja para el sábado, día 15, una muestra de baile palestino "Dabke" a cargo de la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina.