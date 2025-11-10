Avilés abre la XI Feria Talento Joven con más de medio centenar de empresas

El próximo 20 de noviembre Avilés se convierte en punto de encuentro para jóvenes talentos, empresas y agentes del empleo con la celebración de la XI Feria Talento Joven, organizada por la Cámara de Comercio de Avilés. El evento tendrá lugar en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de 9.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita para todos los participantes.

Con la participación de 52 empresas de distintos sectores, esta edición busca reforzar el vínculo entre la formación y el mercado laboral. Los jóvenes podrán acceder a stands de compañías, asesoría directa, oportunidades de networking y talleres formativos diseñados para ayudarles a mejorar su empleabilidad, fomentar el emprendimiento y explorar la movilidad profesional.

La jornada se estructura alrededor de diversos seminarios y talleres. A las 9.30 h arranca la charla "Habilidades Psicológicas para destacar profesionalmente", en la que se abordarán las soft skills o habilidades blandas, un aspecto cada vez más valorado por los reclutadores. Seguirá a las 10.30 horas el bloque sobre Emprendimiento en Economía Social, que explicará las fórmulas de autoempleo colectivo, cooperativas y las ayudas disponibles. A las 11.00 horas, la sesión "Cree, crea y consigue. Motivación y autoconfianza para el empleo" trabajará la capacidad de autoafirmación profesional. A las 11.30 horas tendrá lugar "Voz y comunicación para diferenciarte en el ámbito profesional", impartida por la vocal coach Gloria Blanco, clave para mejorar la presencia en entrevistas y entornos laborales. Luego, a las 12.00 horas, un taller práctico sobre currículum y entrevista desde el punto de vista de la empresa, ayudará a los jóvenes a presentar mejor su perfil ante selección. A las 13,00 horas cerrará la mañana el seminario "Oficios y su Oferta Formativa, Piensa en tu Futuro", en el que emprendedores exitosos contarán su experiencia y se presentarán opciones de formación del CIFP de Avilés.

Este formato intensivo de seis horas permite que los jóvenes asistentes no solo visiten stands empresariales, sino que participen activamente en sesiones que combinan teoría, práctica y contacto directo con empleadores. Además, el evento cuenta con financiación de los fondos europeos, lo que asegura su carácter gratuito y abierto para los jóvenes interesados.

Desde la Cámara de Comercio subrayan que la relevancia del evento radica en vincular dos mundos que muchas veces trabajan por separado: la formación académica o profesional de los jóvenes y las necesidades reales de las empresas. Para los jóvenes es una oportunidad de descubrir qué demandan las empresas, cuáles son los perfiles más buscados, qué competencias se valoran y cómo sacar partido de su formación para orientarse hacia un empleo estable o iniciar su propio proyecto emprendedor. Para las empresas, es un espacio para captar talento emergente, dar visibilidad a su marca empleadora y actualizarse en un entorno de cambio acelerado.

La ubicación en Avilés y la participación destacada de empresas y entidades de la comarca refuerzan el carácter territorial del evento, aportando además un componente estratégico: posicionar la zona como espacio de oportunidades profesionales para sus habitantes jóvenes. Según datos de ediciones anteriores, centenares de jóvenes acuden entre las diez ediciones previas, lo que refleja el interés creciente por este tipo de iniciativas.

En definitiva, el 20 de noviembre la Feria Talento Joven 2025 se presenta como un día clave para quienes buscan impulsar su carrera, emprender o comprender mejor el mercado de trabajo actual. Se trata de una experiencia gratuita, de alto valor y con la participación de medio centenar de empresas que marcarán la diferencia. Si eres joven, estás en formación o planteándote nuevos retos profesionales, esta cita es imprescindible.