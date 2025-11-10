Avilés tiene una pica en el Gran Museo Egipcio (GEM), situado en El Cairo, que abría sus puertas al público hace una semana en una ceremonia espectacular con luces láser, orquesta sinfónica y danzas inspiradas en el arte faraónico, a la que asistieron líderes mundiales y casas reales. La empresa Proasur, especializada en el diseño, desarrollo y producción de equipamientos culturales y de ocio, ha intervenido en el montaje de la galería dedicada a uno de los personajes más legendarios del Antiguo Egipto, el faraón Tutankamón. En Avilés, la firma de Proasur está presente en el Museo de la Historia Urbana, situado en la calle La Ferrería, que abrió sus puertas hace doce años. Los historiadores Juan Carlos y Vidal De la Madrid fueron los asesores del trabajo realizado entonces por los diseñadores de Proasur.

Uno de sus elementos más singulares continúa siendo, casi tres lustros después, un mirador con vistas a la iglesia de los Padres permitirá que la propia ciudad se incorpore de forma efectiva a los contenidos del museo.

El director creativo de Proasur, Jesús Díaz, participó en la puesta de largo del nuevo equipamiento museístico avilesino que es fruto de las investigaciones sobre la villa durante un cuarto de siglo de los hermanos De la Madrid. Y aquella alianza entre historiadores y diseñadores fructificó el 9 de mayo de 2013 en Avilés.

La ‘huella’ avilesina forjada hace 12 años que llega hasta el Gran Museo Egipcio

Como en su día hicieron en la ciudad, el equipo de Proasur celebraba, tras la inauguración del gran Museo Egipcio, haber contribuido con su trabajo a un proyecto de esa magnitud: "Es un orgullo y una experiencia que nos acompañará siempre", aseguraron los responsables de la firma que dio forma asimismo al gran espacio museístico de Avilés.

El equipamiento recién inaugurado en El Cairo está ubicado cerca de las pirámides de Giza y es el mayor del mundo dedicado a una sola civilización: alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, con una colección que acapara la atención de sus visitantes sobre el tesoro completo de Tutankamón.

Una monumental estatua de Ramsés II es la pieza que da la bienvenida a un espacio que cuenta con un pabellón exclusivo para la barca solar de Keops, una reliquia de más de 4.000 años.