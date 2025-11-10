La incidencia del alcohol al volante en Avilés: estas son denuncias que tramitó en un año la Policía Local

La mitad de las denuncias que tramitó la Policía Local de Avilés el año pasado estaban relacionadas con infracciones por consumo de alcohol al volante. Esto es, de las 206 diligencias instruidas por el cuerpo local, 103 se correspondían con conductores que se habían puesto al volante bajo los efectos de bebidas alcohólicas .

Se considera delito cuando la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro, o cuando la tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Ponerse al volante después de haber bebido alcohol, además de causar peligro a otros, conlleva responsabilidades legales que pueden ir desde una sanción administrativa hasta un castigo penal. Los positivos en tasa penal de entre las 6.154 etilometrías realizadas a lo largo del pasado ejercicio en la ciudad, fueron 104. Casos hay de todo tipo pero uno de los más llamativos en lo que va de 2025 sucedió este pasado septiembre. Los agentes ‘pillaron’ a un septuagenario conduciendo con la avenida de los Telares, un viernes, a las seis de la mañana, que arrojó un resultado de 0,81 y 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Negativa a las pruebas

De las más de 200 diligencias totales que se instruyeron desde la Jefatura de Policía Local de Avilés a lo largo de 2024, de ellas 38 se correspondían con la pérdida de la vigencia del permiso de conducir, y 30 más a conductores investigados por carecer de permiso de conducir . Otro ocho fueron denunciados por negarse a realizar la prueba de alcohol y/o drogas.

Los automovilistas a quienes se les abrieron diligencias por ponerse al volante tras haber consumido sustancias estupefacientes fueron tres a lo largo del pasado ejercicio mientras que a otros tres se les abrieron diligencias por conducción temeraria en la ciudad. Cuando se realizan tests de drogas, en un 58,5% de los casos el resultado es positivo, según los datos de la memoria de la Policía Local del año pasado.

Por tipo de drogas detectadas al volante, en una mayoría de los casos figuraba en la instrucción de la Policía Local la cocaína (65,70%), seguida del cannabis (37,52%) mientras que los conductores que dan positivo por opiáceos representan el 16,9%. En anfetaminas dieron positivo un 5,55% de los denunciados.

Intervención de la grúa

Las alcoholemias y los positivos en drogas también derivan en la intervención del servicio de grúa. Sucedió en 148 ocasiones a lo largo de 2024 . El alcohol estaba igualmente presente en algunos de los accidentes que requirieron de la intervención de la Policía Local durante el pasado ejercicio en Avilés. Los 178 siniestros de tráfico con intervención del cuerpo local, 49 de ellos fueron colisiones; 34, choques por alcance; 32 más, atropellos y hubo una salida de vía.

Los conductores infractores

