Jardín de Cantos reclama más vigilancia policial

Una seguidilla de robos en Jardín de Cantos ha puesto en jaque a los vecinos de este barrio, que ahora demandan más vigilancia policial. "El último incidente del que tenemos constancia ocurrió en un chalé cerca de las torres. Entraron por una claraboya con la familia en el interior de la vivienda", manifestó un vecino que reclama que los policías incluyan al barrio de Jardín de Cantos en sus rondas.

Avilés registró 1.067 infracciones entre enero y junio, frente a las 1.198 del año anterior. La criminalidad convencional descendió un 14,9%, con caídas significativas en los hurtos (un 31,6% menos), los robos con fuerza (28,1%) y los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de diez a cinco en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Según esta estadística, no obstante, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 58%, en línea con la tendencia autonómica, donde este tipo de delitos se disparó un 51,3%. También se registró un leve repunte de las lesiones y riñas (16,7%).