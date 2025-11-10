Stock Auto concluye con éxito de ventas en Avilés: cuatro operaciones de media por expositor

Lucía Alonso acudió ayer al pabellón de exposiciones de La Magdalena junto a su hijo y con un objetivo muy claro: "Conocer precios de coches de segunda mano, pequeños, para el crío, que está ahora con el carné". En el salón del automóvil de Avilés –Stock Auto– participaron este fin de semana un total de 23 empresas que representan a unas treinta marcas y que pusieron a disposición del cliente unos 350 vehículos. Había de todo un poco: grandes, sobretodo; medianos y pequeños. De kilómetro cero, seminuevos... Alonso no compró, pero sí comparó vehículos y recabó detalles de uno y otros gracias al ejército de comerciales congregados este fin de semana en La Magdalena.

La muestra, organizada por la Cámara de Comercio de Avilés, concluyó al anochecer con balance "muy positivo tanto en volumen de ventas como en asistencia de público". "Durante los días de celebración se registraron alrededor de 4.000 visitantes, una cifra que mantiene la tendencia de afluencia de los últimos años y consolida el interés del público por este certamen, ya tradicional en el calendario ferial de la comarca", explicaron desde el ente cameral.

Pero, lo más importante, los resultados. "Se estima la venta de unos 60 vehículos, lo que representa una media de cuatro operaciones por expositor y un volumen de negocio cercano al millón de euros. Estos datos confirman el dinamismo del sector y la confianza del consumidor en un formato que ofrece garantías y entrega inmediata", manifestó el presidente de la Cámara, Daniel González. Y agregó: "La feria volvió a demostrar que muchos compradores esperan a final de año para renovar su vehículo, encontrando en este evento una oportunidad única para comparar ofertas y adquirir automóviles de manera ágil y segura".

El programa se completó con la concentración de coches clásicos, que reunió a más de medio centenar de vehículos y realizó una ruta hasta la Torre del Reloj de Luanco, uno de los momentos más vistosos del fin de semana. El recorrido completo: La Magdalena, Los Canapés, Zeluán, San Martín de Podes, Verdicio, Ferrero, Banugues y Luanco. En la capital gozoniega los participantes –al menos dos personas por vehículo– disfrutaron del vermú. Y, luego, regresaron a comer al recinto ferial. Entre los vehículos clásicos, todos ellos matriculados antes de 1993, había sobre todo Seat 600 –la actividad estaba organizada por el Club Seat 600– pero también ejemplos de otros vehículos que se llevaron las miradas: Renault Fuego, Porsche 944 S2, Hipano Alemán Mallorca...

Desde la Cámara de Comercio de Avilés destacaron ayer el compromiso de las empresas expositoras y la respuesta del público, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas" para dinamizar la actividad económica local y apoyar a los concesionarios del Principado de Asturias".