Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local

Susto en pleno centro de Avilés. Los Bomberos y varios agentes de la Policía Local tuvieron que actuar durante esta mañana, enfrente de la farmacia nueva de Sabugo. Allí, en uno de los contenedores, se originó un pequeño incendio que, por suerte, no fue a más gracias a la rápida intervención de los cuerpos de seguridad.

El suceso, eso sí, provocó cierto estupor entre los viandantes. La plaza de Sabugo estaba llena de personas que, aprovechando el buen tiempo, salieron a tomar el vermú. Por ello, el incendio llamó mucho la atención.