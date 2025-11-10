"El Víbora" se hace hueco en la sala del cómic de Avilés: estas son las fechas de la exposición "underground"

"El Víbora" se ha hecho un hueco en la sala del cómic de Avilés. Provocadora, radical y profundamente comprometida con la realidad social: así fue "El Víbora", la gran casa donde se refugiaron los dibujantes "underground" que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. Su espíritu inconformista y su mirada transgresora vuelven a cobrar vida en la exposición "El Víbora: 25 años de contracultura en viñetas", que podrá visitarse en la sala del cómic de Avilés desde el 13 de noviembre hasta el 17 de mayo de 2026.

Comisariada por Álvaro Pons, MacDiego y Aníbal Siñeriz, la muestra será inaugurada este jueves, a las 19.30 horas, con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, acompañada por el editor y director de la revista desde el primer número, Emilio Bernárdez, y los ilustradores Laura Pérez Vernetti, Miguel Ángel Martín y Marta Guerrero, quienes colaboraron con "El Víbora".

Durante sus 25 años de publicación ininterrumpida, entre 1979 y 2004, la revista editada por "La Cúpula", se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Nacida del espíritu underground de los fanzines de los años 70, fue el espejo de una generación de autores inconformistas y el espacio donde floreció una nueva forma de entender la historieta.

A lo largo de sus 300 números, "El Víbora" reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Por sus páginas desfilaron Nazario, Max, Gallardo, Martí, Pons, Laura Pérez Vernetti, Mariscal o Daniel Torres, junto a Robert Crumb, Art Spiegelman, Spain Rodríguez, Muñoz y Sampayo, Liberatores o Petillon. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión.

Su espíritu abierto y experimental la convirtió también en pionera en la difusión del manga y del cómic independiente estadounidense en España, acercando al público nombres fundamentales como Tatsumi, Taniguchi, los hermanos Hernández, Daniel Clowes, Chester Brown, Peter Bagge, Charles Burns o David Mazzucchelli. Su compromiso con la actualidad se reflejó en números emblemáticos, como el dedicado al 23F, publicado apenas días después del intento de golpe de Estado.

La muestra dedica además un espacio destacado al papel de la revista como semillero de nuevas voces. En sus páginas debutaron o consolidaron su carrera figuras hoy imprescindibles del cómic español como Paco Roca, Calpurnio, Jaime Martín, Das Pastoras, Mauro Entrialgo, Miguel Ángel Martín, Marta Guerrero, Bartolomé Seguí, Javier Rodríguez o Arhoa Travé, entre muchos otros.

En la sala del cómic de Avilés podrán verse desde revistas originales hasta portadas icónicas que narran la historia completa de "El Víbora" desde 1979. Más de un centenar de originales, entre ellos la portada del primer número firmada por Nazario, y otras piezas singulares que dan testimonio de la importancia de esta publicación clave en la historia de la cultura visual contemporánea.