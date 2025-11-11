Adiós al templo asturiano de las patatas rellenas: triste desaparición para sus clientes

Las patatas rellenas, aunque no es un plato específicamente asturiano, tienen más de un asiento y de un tipo de relleno en distintos lugares del país; sí es una preparación laboriosa típica de la cocina burguesa de las abuelas, que siempre tenían entre sus utensilios de cocina aquellos vaciadores característicos que dejaban a su paso unas bolitas que en las casas y por aprovechamiento se incorporaban a la salsa.

Un plato que era la estrella indiscutible de un lugar emblemático de Salinas, el restaurante Piemonte, que estaba cerca de la costa,y disponía de comedor y terraza. Un restaurante con muchas historia que encandilaba a los visitantes de la zona, así como a los veraneantes que llenaban la localidad castrillonense en los meses de verano. La cocina era simple y tradicional, lo que prima es el producto y unas elaboraciones de toda la vida donde somos capaces de reconocer todos los sabores. A rasgos generales, se trataba un sitio donde se comía muy bien. Platos de caza, sus famosos calamares en su tinta con arroz blanco, pescados... Los comensales podían disfrutar de un menú variado en un comedor con solera.

Una excavadora derriba el restaurante Piemonte. | / LNE

La sorpresa llegó en 2024, cuando Santiago, su propietario decidía jubilarse, dejando el local sin cambio de manos. El verano de aquel año muchos comensales se llevaron las manos a la cabeza cuando descubrieron que este restaurante ya no abriría más y que se acabó llamar a pedir mesas para los martes, que era cuando tradicionalmente se servían las patatas rellenas.

Además, en el último mes, las máquinas ha trabajando para demoler el restaurante Piemonte de Salinas. Durante años hubo cierta controversia con el negocio, ya que en el 2011 se decretó una orden de derribo que finalmente, tras la pelea de los propietarios del restaurante, que estaban como arrendatarios, lograron mantener en pie el negocio, que llegó a cumplir sesenta años con las puertas abiertas. Ahora, un año después de su cierre, finalmente se ha llevado a cabo su derrumbe del histórico edificio.