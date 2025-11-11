Avilés forma a un grupo de voluntarios en la soledad no deseada
Los participantes recibirán herramientas y habilidades orientadas a trabajar con mayores
El Ayuntamiento de Avilés abrió ayer las puertas del palacio de Valdecarzana a un nutrido grupo de voluntarios inscritos en un curso formativo centrado en la soledad no deseada. Los participantes tendrán acceso durante los próximos días a herramientas y habilidades para trabajar y atender a personas afectadas por la soledad no buscada.
El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, abrió el curso y valoró el trabajo que desarrollan de forma altruista decenas de personas en la ciudad. "Este programa está pensado para apoyaros y acompañaros en el compromiso solidario y queremos ayudaros a comprender el complejo fenómeno de la soledad no deseada", dijo, y agregó: "Aportáis (los voluntarios) un valor extraordinario a nuestra sociedad que, además, ayuda a detectar problemas y romper el aislamiento".
Participó también en la inauguración del taller la pedagoga y psicóloga Beatriz Oliveros, que destacó que la soledad no deseada "acontece a lo largo de todo el ciclo vital". "En este taller nos vamos a centrar en las personas mayores, pero la soledad no deseada se ceba con las personas más vulnerables bien sea por la edad bien por circunstancias sociales", subrayó. El curso –que se complementa con formación online–concluirá este miércoles en el Valdecarzana.
