Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana

Las personas mayores de Avilés son imparables. Su pasión por caminar se suma a la oferta de la concejalía de Ciudad Saludable, que ayer estrenó una actividad de paseos por los barrios dirigida a mayores de 55 años. A la cita acudieron decenas de caminantes que, preparados para la ocasión, recorrieron el centro de la ciudad.

Caminar y socializar: el ejercicio de Avilés

El objetivo de la iniciativa es doble: que los participantes mejoren su salud en compañía y aconsejados por personal cualificado. "Este tipo de actividades están muy bien porque nos ponen hora para salir de casa", afirmaba ayer una de las participantes.

La actividad está dirigida a quienes quieran practicar ejercicio suave a la vez que mejoran su red social. "Se pone como objetivo no solo la mejora de la salud física, sino también de la salud emocional", manifestó la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra. Los paseos tienen una duración de noventa minutos. También incluyen ejercicios suaves para facilitar la realización del paseo de forma cómoda y segura.

La actividad es gratuita, previa inscripción de manera presencial antes del comienzo de cada caminata. Los puntos de encuentro son lunes, miércoles y viernes en El Quirinal, Versalles y Villalegre y los martes, miércoles y jueves en Valliniello. A esta iniciativa se suma una charla sobre nutrición que tendrá lugar hoy de 10.30 a 11.30 horas en el centro sociocultural de Llaranes y de 12.00 a 13.00 horas en el centro de personas mayores Las Meanas.