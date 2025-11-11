Ceden un edificio en Peroño para habilitar un centro de día autonómico

Gozón aprobó ayer la cesión de un local municipal en Peroño para la próxima y casi inminente apertura de un centro de día de titularidad autonómica dependiente de la consejería de Bienestar Social. Ese espacio público situado en la calle El Fuerte tendrá capacidad para 21 mayores, una cifra superior a la actual con la que cuenta el centro provisional ubicado en la calle Ramón Pérez de Ayala de Luanco. La inversión económica del Principado en el nuevo centro de día ha superado los 600.000 euros.

Este trámite administrativo pone fin a años de peticiones, a los tiempos en los que el centro de día compartía espacio con el de mayores junto a la Torre del Reloj. La intención es que el centro de día de Peroño abra sus puertas a finales de este mes, tal y como avanzó la consejera de Bienestar, Marta del Arco, a mediados de octubre, cuando acudió a Luanco a inaugurar el nuevo centro de mayores, que también fue renovado después de año y medio de obras. Por el momento, ese centro de mayores carece de servicio de cafetería al resultar desierto el concurso para su gestión.

El Pleno aprobó además por unanimidad la exención del impuesto de construcciones al Principado para construir una escuelina de la red autonómica en San Jorge de Heres.

Ambas decisiones unánimes llegaron el mismo día en el que el Ayuntamiento licitó el servicio de limpieza en edificios municipales para abarcar nuevos espacios como son los vestuarios de Balbín, más horas de labor en la escuelina infantil así como en el CRA y en el archivo además de los ya habituales. Ese contrato tendrá una duración de cinco años y se establece un presupuesto base de 1.279.733,86 euros.

Todo ello en una sesión plenaria en la que el PSOE presentó el nuevo organigrama municipal y el reparto de las nuevas áreas de gobierno después de que IU decidiera en una asamblea de su organización abandonar el ejecutivo local por discrepancias con los socialistas. Así Arancha Peláez, edil de Hacienda se hará cargo de Urbanismo y Medio Ambiente, Alba Escandón sumará Igualdad a Servicios Sociales, Mariana García compaginará Medio Rural y Deportes y Raúl Heres hará lo propio con Cultura y Juventud, entre otras. Además, Silverio Suárez se estrenará como edil de Memoria Democrática, que compartirá con Educación. La Corporación dio además la bienvenida a Adelaida Velarde como nueva concejala del PP, que sustituye a Cristino González, edil dimitido en septiembre.