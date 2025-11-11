Fundavi renueva su convenio con la Asociación de Donantes de Sangre
El presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, Carlos Vigil Blanco, y el presidente de Fundación Deporte Avilés (Fundavi), Francisco Javier Díaz, han firmado este lunes en presencia del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, la renovación del convenio mediante el cual Fundavi continúa dos años más apoyando a la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera. En la imagen, Díaz, Vigil y Guerrero, ayer. Ambas entidades mantienen un convenio de colaboración desde el nacimiento de Fundavi en agosto de 2003 y con esta renovación apuestan por seguir vinculadas en el 25 aniversario de la Fundación en agosto de 2028.
