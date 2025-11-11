Incibe ofrece clases de ciberseguridad en la Factoría

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, tiene en marcha #ExperienciaINCIBE, un conjunto de experiencias itinerantes que recorren la geografía española con el fin de sensibilizar, concienciar, promover y divulgar la ciberseguridad entre todos los usuarios y las usuarias. En colaboración con el Ayuntamiento de Avilés se ha habilitado en la Factoría Cultural "Experiencia Stand", donde se aborda temas que no siempre están recogidos con suficiente profundidad en el currículo escolar, pero que afectan directamente al día a día de los jóvenes, familias y la ciudadanía en general.

Es el caso de asuntos como el uso seguro de internet y redes sociales. La protección de la identidad digital y los datos personales. La prevención del ciberacoso, grooming y sexting. La detección de fraudes, estafas y bulos online. El cuidado del bienestar digital y salud mental frente al abuso de pantallas.

Invitaciones

Desde el servicio municipal de Educación se han cursado invitaciones para participar en estas actividades, que son gratuitas, a los institutos, colegios, centros concertados, centros de formación profesional, centro de formación de adultos, Escuela Oficial de Idiomas, además de todas las Asociaciones de Madres y Padres de Avilés (AMPAS).

También se han programado sesiones adaptadas y específicas dirigidas a empresas y a la ciudadanía en general, siempre de forma gratuita.Para participar se debe contactar en esta dirección: stand@incibe.es n