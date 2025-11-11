Llaranes estalla por las trabas para organizar fiestas
"Tenemos que conocer como voluntarios lo que necesitan los técnicos", lamentan
La Comisión de festejos de Llaranes es una de las más dinámicas de la comarca avilesina: fiestas de verano, actividades navideñas... Pero sus integrantes están hartos de que cada actividad "sea una vuelta de tuerca más a las comisiones de fiestas y asociaciones de vecinos". Se explican: "Se acuerda en las reuniones que no para todo hace falta un plan de emergencia pero, al final, cuando se solicita el permiso para el evento, lo piden. Tenemos que conocer como voluntarios, que es lo que somos, todo lo que los técnicos necesitan para que luego sea un copia y pega", recalcan.
Agregan, además: "Hacemos labores a las que el Ayuntamiento no llega, sobre todo en los barrios, y se nos agradece con más burocracia". Entre otras quejas, los de Llaranes hacen hincapié en que solo pueden realizar llamadas de teléfono para determinadas consultas la semana antes de los eventos "solo por la mañana". "Luego quieren que sean los jóvenes los que se hagan cargo de las asociaciones", precisa Aaron Macías, de la Comisión. Va más allá: "Desde el área de festejos se dijo en febrero que habría acompañamiento real a las asociaciones y no hemos vuelto a tener noticias", manifiestan.
Bustiello
Por otra parte, y sin relación alguna con lo anterior, hoy estará cortada al tráfico la circulación de subida a Bustiello por obras de mantenimiento de la carretera. Concretamente se trata del asfaltado de la calle Castaño (acceso a Bustiello) y del tramo entre la AS 219 y la calle Pino.
