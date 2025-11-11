Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piedras Blancas tendrá un taller sobre bienestar emocional

Amaia García Sagarzazu. | A. M. S.

N. M.

Piedras Blancas

La psicóloga y musicoterapeuta Amaia García Sagarzazu coordina desde este mañana un taller para la búsqueda del bienestar emocional a través de la música. La iniciativa se alargará durante todos los miércoles de noviembre y los tres primeros de diciembre, el 3, 10 y 17; de las 17.30 a las 18.40 horas. Las inscripciones pueden formalizarse en el centro municipal de Servicios Sociales, situado en la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas, o por teléfono llamando al 985530031.

Licenciada en Psicología con Máster en Psicología General Sanitaria y Experta en Psicología Clínica y de la Salud., García Sagarzazu lleva desde hace años realizando una intervención psicosocial a través de la planificación y puesta en marcha de programas de envejecimiento activo de tipo cognitivo y socioemocional para personas mayores de 55 años.

