La Policía Local interviene en un bar de Avilés por molestias por ruido: "Emitía música fuerte con un altavoz"
Los agentes abren actas a dos locales y un particular "por incumplimientos de la Ordenanza de limpieza"
M. M.
Agentes de la Policía Local de Avilés intervinieron el pasado viernes por la tarde (15.45 horas) en un bar de la Avenida de Lugo por supuestas molestias ocasionadas por ruido. Según consta en el informe policial, el establecimiento “disponía de un altavoz que emitía música fuerte”. “Se reitera propuesta para sanción por exceder los límites de su licencia de bar, ya realizada el día 29 de octubre por el mismo motivo”, precisaron. Durante el pasado fin de semana los agentes recibieron también llamadas de vecinos afectados por el ruido procedente de un local en la avenida de Cervantes de Avilés durante la madrugada, según vecinos afectados.
El viernes también, en otro orden de cosas, los agentes acudieron a la llamada de un conductor que alegaba haber dañado un neumático al acceder a un parking por una supuesta deficiencia en el bordillo “que es descartada”. “Finalmente se realiza denuncia al conductor por haber llegado a ese punto circulando por el carril bus”, según consta en el relato policial.
El sábado por la mañana (7.48 horas) los agentes recibieron aviso de un altercado en la avenida de San Agustín, frente a un pub existente en la citada vía. Acudieron dotaciones de la Policía Local y Nacional. “Se levanta acta por incumplimiento del horario de cierre. Se ordena el desalojo y cierre del establecimiento”, precisan. El domingo se levanta de nuevo acta “por incumplimiento del horario de cierre” en el mismo local de la avenida de San Agustín.
Los agentes intervinieron, por otra parte, en un accidente de tráfico sin heridos en Sabino Álvarez Gendín y en una detención por un supuesto delito contra la seguridad vial.
Este lunes, los agentes colaboraron con Inspección de Limpieza entre las 19.00 y las 21.10 horas. En este tiempo los policías realizaron tres actas de denuncia a dos locales de hostelería y un particular “por diferentes incumplimientos de la Ordenanza de limpieza: recogida de contenedores e introducción en local y depositar basura antes del horario establecido”, relataron.
La pasada madrugada intervinieron también en la Calle Hermanos Soria por posible intento de acceso a un vehículo. “Se identifica a dos individuos y se comprueban todos los vehículos de la zona sin detectar anomalías. Los individuos, dos varones, habían sido previamente cacheados en la calle Playa de San Balandrán, durante un refuerzo de la vigilancia en la zona del Nodo. Portaban una mochila con ropa y enseres de mujer de los que no se pudo justificar procedencia, por lo que la Policía Nacional realizó las gestiones relativas a determinar su titularidad”, señalaron.
