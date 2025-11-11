El PP pide información actualizada sobre el contrato del agua

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia en el Pleno municipal para que el edil responsable de las relaciones del Ayuntamiento con Aguas de Avilés, Pelayo García, detalle la situación actual relativa al desequilibrio económico-financiero del contrato del agua, así como el estado real de la sociedad mixta y la posición municipal en sus órganos de gobierno.

La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, expuso que desde "la compensación de dos millones de euros aprobada en 2021, el gobierno no ha vuelto a proporcionar información relevante ni ha cumplido los compromisos adquiridos con el PP, lo que mantiene al Pleno y a la ciudadanía en una situación de absoluta falta de transparencia".

Según Llamazares, el gobierno "carece de legitimidad para reclamar supuestos incumplimientos contractuales cuando es el Ayuntamiento quien lleva años evitando su deber de control y supervisión sobre la sociedad mixta". "Resulta muy preocupante que el gobierno invoque un supuesto incumplimiento por no aplicar una subida del IPC, cuando el Ayuntamiento arrastra incumplimientos reiterados tanto el relativo a las obligaciones del contrato como los compromisos de control y supervisión. No es compatible exigir a los vecinos lo que el gobierno no cumple", concluyó la portavoz popular en Avilés.