El PP urge una senda peatonal en La Plata con los presupuestos de 2026

"¿Cómo una de las vías de peregrinaje más importantes de Asturias, como es el Camino de Santiago, puede volverse peligroso a su paso por Castrillón?", se preguntó ayer Sandra Camino, diputada del PP, en su visita a la senda de la Plata, punto que está de actualidad al ocurrir, hace unas semanas, el aparatoso vuelco de un coche por la zona. "Instamos al gobierno del Principado a que, en los presupuestos del 2026, saque una partida para el proyecto de senda peatonal. Los propios viandantes son los primeros sorprendidos al ver la peligrosidad de esta zona", señaló la diputada, que lamentó que este proyecto pueda caer "en el cajón del olvido en el que el señor Barbón ha mandado muchos de ellos". "La dejadez y el abandono hacia los ayuntamientos del Partido Popular es continuo", criticó.

A sus palabras se sumó Nuria González-Nuevo, concejala de Interior en Castrillón, que aseguró que la senda peatonal de La Plata "no es un antojo, es un tema de seguridad tanto para vecinos como para los peregrinos". "Queremos que no se espere a que haya una situación trágica para que se tomen soluciones", apuntó la edil. Desde el Ayuntamiento de Castrillón están trabajando en la actualización del proyecto, para que así pueda estar incluido dentro de las próximas cuentas regionales. "Es necesario para el bien de todo el mundo", sentenció. Montse Rodríguez, presidenta de la asociación vecinal de La Plata, y José Ramón López, portavoz de la Asociación Jacobea de Castrillón, se sumaron a su reivindicación.